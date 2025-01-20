Сливочный суп с курицей: рецепт несложного блюда для изысканного обеда или ужина

Сливочный суп с курицей - легкое блюдо для обеда или ужина. Готовить такое первое блюдо достаточно просто, а вкус этого сливочного супа - непревзойденный.

О том, как готовить сливочный суп с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для сливочного супа с курицей

Для того, чтобы приготовить вкусный суп с курятиной и сливками, необходимы такие ингредиенты:

вода - 2,5 л

сливки (жирность 15-20%) - 200 мл

куриные бедра маринованные - 450 г

макароны - 2 горсти

помидоры - 100 г

болгарский перец - 150 г

лук - 100 г

чеснок - 2-3 зубчика

растительное масло - для жарки

соль - по вкусу

перец горошком - 3-4 шт.

лавровый лист - 1 шт.

зелень петрушки - по вкусу

Как готовить сливочный суп с курицей

Для того, чтобы приготовить сливочный суп с курицей, положите маринованные по-домашнему куриные бедра в кастрюлю с толстыми стенками и залейте мясо водой.

Варить курятину нужно 15 минут, после чего бульон необходимо слить и залить мясо чистой водой. Добавьте в воду соль по вкусу, перец горошком и лавровый лист. Варите куриные бедра еще 20 минут.

Тем временем приготовьте зажарку. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Перец очистьте от семян и плодоножки и нарежьте соломкой.

Помидоры для сливочного супа нужно помыть и нарезать на кубики, а чеснок - почистить и пропустить через пресс.

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте лук вместе с перцем до размягчения, в течение 5 минут. После этого вбросьте к ингредиентам помидоры и добавьте чеснок.

Постоянно перемешивая овощи, готовьте зажарку еще в течение 5 минут. После этого переложите ее в бульон с курицей. Также добавьте в суп макароны и варите блюдо около 15 минут или меньше, в соответствии с сортом макарон.

Достаньте из супа отваренную курицу, нарежьте ее на небольшие кусочки, отделив от кости, и верните в суп. Влейте в блюдо теплые сливки и перемешайте ингредиенты. Перед подачей украсьте сливочный суп с курицей измельченной зеленью.