Як повернути кросівкам і кедам білосніжний вигляд: найпростіші способи

Щоб вибрати правильний засіб для чищення кед і кросівок, потрібно розібратися з матеріалом, з якого вони зроблені. Деякі види взуття не можна прати в пральній машині. Шкіряні та замшеві кеди при такому чищенні сильно постраждає, а звичайні кеди з тканини відпираються відмінно.

Перед очищенням із взуття потрібно витягнути устілки та шнурки - їх потрібно прати окремо. Візьміть суху щітку і приберіть пил і бруд. Бруд потрібно зчищати тоді, коли він вже засох.

Як почистити руками кеди або кросівки

Для шкіряного взуття візьміть безбарвну і вологу ганчірку, для замші, нубуку і текстилю - суху щітку з м'яким ворсом, для сітки - клейкий валик або штукатурний скотч.

Зубна паста

Візьміть пасту без ароматизаторів, барвників і кольорових вкраплень, а щітку - без колючих ворсинок. Нанесіть пасту і потріть забруднені місця, залиште на пів години. Змийте пасту серветкою або губкою, попередньо змоченою в теплій воді.

Господарське мило

Візьміть спеціальне біле господарське мило. Нанесіть на поверхню взуття за допомогою щітки та пройдіться по плямі бруском. Залиште до повного висихання і потім промийте теплою водою.

Якщо забруднення сильні, то натріть мило на тертці, залийте гарячою водою і дайте настоятися. Потім додайте соду та обробіть взуття. Через пів години приберіть розчин сухою щіткою.

Рідина для зняття лаку

Візьміть безбарвну рідину для зняття лаку, нанесіть за допомогою губки або ватного диска на плями, через 30 хвилин змийте теплою водою. Якщо пляма в'їлася - повторіть процедуру пару раз або додайте в рідину для зняття лаку засіб для миття посуду.

Лимонний сік

Розведіть 2 ст.ложки лимонного соку з теплою водою (1:1). Пройдіться цим розчином по взуттю. Будьте обережні, це засіб дуже грубе і варто його застосовувати, якщо інші варіанти не допомогли.

Харчова сода

Змішайте 4 ст. ложки харчової соди з 2 ст.ложками перекису водню, додайте 2 ст. ложки теплої води - перемішайте до утворення пасти. Втирайте за допомогою щітки в поверхню і залиште до повного висихання. Потім струсіть порошок, і видаліть залишки сухою губкою або щіткою.

Картопляний крохмаль і молоко

Змішайте молоко і картопляний крохмаль (1:1). Намочіть взуття теплою водою і нанесіть цю пасту. Дайте висохнути, а потім ретельно протріть щіткою.

Міцелярна вода

Змочіть ватний диск і обробіть поверхню взуття. Надлишки вологи видаліть сухою ганчіркою або паперовою серветкою. Потім просушіть взуття на повітрі.

Як відбілити кеди або кросівки в пральній машині

Переконайтеся в якості свого взуття, щоб після прання не відклеїлася підошва.

Перед пранням замочіть взуття на пару годин в теплій воді з відбілювачем або засобом для виведення плям

Покладіть взуття в наволочку або мішок для взуття або виперіть разом з рушниками.

Замість звичайного порошку візьміть засіб для видалення плям або рідке відбілююче мило.

Періть на режимі "спортивне взуття". Якщо немає такого режиму, ставте "ручне прання" і режим посиленого полоскання. Віджимання і сушку вимкніть.

Як сушити кеди та кросівки