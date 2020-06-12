Повернеться травнева погода: синоптики розчарували прогнозом погоди на вихідні

Погода в Україні на цих вихідних, 13 і 14 червня, буде менш гарячою, ніж в останні дні робочого тижня. Повідомляється, що стовпчики термометрів знизяться до мінімальних +22 градусів протягом дня. Пов'язано зниження рівня тепла з циклоном, який принесе грози в усі області України. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, дощова погода очікується як в суботу, так і в неділю. При цьому температура до кінця вихідних почне знижуватися і на сході нашої країни.

Погода 13 червня

За даними синоптиків, у суботу в Україні очікується аномально високі показники тепла. На сході градусники покажуть +30... +35 градусів спеки в тіні. В інших областях погода буде більш м'якою – на півдні країни рівень тепла триматиметься на рівні +22... +28 градусів. У центральних областях трохи прохолодніше, ніж на сході країни – +30... +33 градуси. У західних регіонах протягом дня +23... +29 градусів.

У нічний час прохолодно буде тільки в західних областях +13... +18 градусів. На інших територіях нашої країни – до +16... +21 градуса.

Грозові дощі при цьому очікуються по всій країні, за винятком Донецької, Луганської та Харківської областей.

Погода в Україні 13 червня буде спекотною і з грозами (карта: meteo.gov.ua)

Погода 14 червня

Також повідомляється, що у неділю в Україні у порівнянні з 13 червня погода буде трохи прохолодніше. На сході градусники покажуть +25... +33 градусів спеки в тіні. В інших областях стане ще прохолодніше – в середньому рівень тепла триматиметься на рівні +24... +27 градусів. На заході місцями навіть +23... +25 градусів.

У нічний час прохолодно буде в західних і центральних областях +13... +17 градусів. На сході та півдні країни +15... +20 градусів. Грозові дощі при цьому очікуються по всій країні.

Погода в Україні 14 червня буде спекотною і з грозами (карта: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що в регіонах, де опадів не очікується, метеорологи прогнозують надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Також ми повідомляли, що раніше синоптики опублікували прогноз погоди на червень 2020. Відзначається, що погода в Україні в червні буде тепліше, ніж звичайно, а от кількість опадів буде в нормі.