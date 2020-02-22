Вєрка Сердючка "взірвала" фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: яскраве відео

Вєрка Сердючка відкрила фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 яскравим і запальним виступом. 22 лютого Андрій Данилко в образі свого легендарного персонажа виконав два свої хіта.

Спочатку Вєрка Сердючка заспівала культову пісню "Dancing Lasha Tumbai" (або ж "Танець збитих вершків"), з якою вона зайняла друге місце на Євробаченні 2007 в Гельсінкі, а потім запалила зал своїм останнім на сьогодні треком "Make it Rain Champagne".

Крім того, зірка виконала фрагмент ще одного свого нетлінного хіта - "Тук-тук-тук".

"Все, маленький корпоратив закінчився. Так що, голосування закрито?" - жартувала Сердючка зі сцени.

Взагалі, весь виступ Вєрки Сердючки супроводжувалося великою кількістю жартів, які викликали бурю оплесків у залі.

Вєрка Сердючка відкрила фінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, що Євробачення 2020 пройде в Нідерландах з 12 по 16 травня. Днями стало відомо, що коментувати онлайн-трансляцію буде блогер-трансгендер NikkieTutorials.