Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською: "ти мені скажи, чий Крим?"

Вєрка Сердючка записала нову пісню Є пропозиція, яка стала саундтреком до комедії Велика Прогулянка. Фішка цієї композиції у тому, що це - перша за 20 років україномовна робота Андрія Данилка у популярному на увесь світ сценічному образі.
Чому Данилко нарешті заспівав українською і яку реакцію на відео демонструють фанати Сердючки - читайте у нашому матеріалі нижче.
На думку команди Сердючки, ця пісня "неодмінно надихне вас на романтичний настрій і, зокрема, нагадає, що у кожної історії є свій хеппіенд".
"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" - хіба можна запропонувати щось романтичніше? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне - надія на те, що в результаті все буде добре!" - поділився Андрій Данилко.
До слова, Вєрка Сердючка не лише написала саундтрек до фільму, який "допоможе відволіктися від суворої реальності й поринути в атмосферу суцільних веселощів", а й сама знялася у кількох епізодах картини.
Текст пісні Є пропозиція:
Ти дивишся на мене
А я так дивлюсь на тебе
І бачу, бачу, як роздягаєш
Мене блакитними очима
Я так дивлюсь на тебе
А ти дивишся на мене
І бачиш, бачиш, що роздягаю
Тебе блакитними очима
Приспів:
Ну так що? Ну так що?
Є пропозиція
Прокинутись разом удвох
Прокинутись разом удвох
Як тобі моя пропозиція?
Є пропозиція
Прокинутись вранці удвох
Прокинутись вранці удвох
Як тобі моя пропозиція?
Крим. Ти мені скажи: чий Крим?
Я в свій час пройшла
І Крим і Рим і мідні труби
А тут у нас все так спонтанно
Знай в мене це як в перший раз
Правда це як перший раз
Стою ніяковію
Бо все у нас летить спонтанно
Приспів.
Вєрка Сердючка у фільмі Велика Прогулянка (кадр з відео)
У коментарях до кліпу на пісню меломани активно коментують роботу і більшість з них сходяться на тому, що це "однозначний хіт!".
Додамо, що фільм Велика Прогулянка режисера Олега Зборовського вийде на екрани 24 лютого.
Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків.
Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" - доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю".
Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал.
Несподівано з’являється і третій претендент - утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники - він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки...
Головні ролі у фільмі виконують Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун та інші зірки українського кіно.
Нагадаємо, що не так давно Вєрка Сердючка заспівала пісню про Бандеру на популярному шоу.