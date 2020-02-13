У Верховній Раді знайшли чергову зраду: що відомо

В українському парламенті депутатам закупили нові гаджети
У Верховній Раді парламентаріям закупили нові ноутбуки. Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", екс-голова Інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович звернув увагу на те, що клавіатури гаджетів оснащені тільки англійськими і російськими літерами. Фото пристрою в парламенті він опублікував на своїй Facebook-сторінці.
"ДіджЬІталізація?Планшети в парламенті замість гори паперів - це добре. Альо нахіба на клавіатурі російські літери?" - написав він.
В Раду закупили нові гаджети (фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)
Відзначимо, що в коментарях В'ятровичу написали, що це не планшети, а ноутбуки. До того ж, на українську розкладку можна легко перейти. Люди написали, що це стандартна поставка, в українських магазинах всі гаджети такі.
Скріншот коментарів (Facebook)