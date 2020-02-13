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У Верховній Раді знайшли чергову зраду: що відомо

STYLERЖиття    13.02.2020 - 10:05
У Верховній Раді знайшли чергову зраду: що відомо
У Верховній Раді знайшли "зраду" (Колаж РБК-Україна)

В українському парламенті депутатам закупили нові гаджети

У Верховній Раді парламентаріям закупили нові ноутбуки. Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", екс-голова Інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович звернув увагу на те, що клавіатури гаджетів оснащені тільки англійськими і російськими літерами. Фото пристрою в парламенті він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"ДіджЬІталізація?Планшети в парламенті замість гори паперів - це добре. Альо нахіба на клавіатурі російські літери?" - написав він.

У Верховній Раді знайшли чергову зраду: що відомоВ Раду закупили нові гаджети (фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Відзначимо, що в коментарях В'ятровичу написали, що це не планшети, а ноутбуки. До того ж, на українську розкладку можна легко перейти. Люди написали, що це стандартна поставка, в українських магазинах всі гаджети такі.

  • Ну то й що. Потрібно українську мову і українську абетку налаштувати на комп'комп'ютері за умовчанням. Замість літери "и" буде русский "і", замість "ъ" - українська "ї", замість "е" - русский "є". І все. прогблем немає. У мене на комп'комп'ютері також російська клавіатура.
  • Або вони сірі і завезені з РФ. Або апарат парламенту не виставив нормальні тендерні вимоги щодо українських літер. Це ганебно. Ну, і можна б було відкритий софт використовувати .
  • Це стандартна поставка для українського ринку. У магазинах електроніки всі клави такі.

У Верховній Раді знайшли чергову зраду: що відомоСкріншот коментарів (Facebook)

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