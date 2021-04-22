Вихідні та всі свята в травні 2021: нас чекає унікальний місяць
У травні 2021 українців чекає унікальний місяць через пізню Пасху, яку ми відсвяткуємо 2 травня. Останній місяць весни подарує нам максимальну кількість вихідних днів, і такого не було давно.
Які важливі свята ми відзначимо в травні, скільки буде вихідних і робочих днів - читайте нижче в нашому матеріалі.
Травень розпочнеться відразу з чотирьох вихідних днів - з 1 по 4 травня. Потім буде три робочих дні - 5-7 травня, і знову три вихідних - з 8 по 10 травня.
Головні свята травня
Всього у травні 2021 на нас чекає три офіційні свята, які є вихідними днями:
- 1 травня - День праці
- 2 травня - Великдень
- 9 травня - День Перемоги
Оскільки всі три дні випадають на вихідні, ці дні переносяться на початок робочого тижня - 3, 4 і 10 травня.
Всього в травні буде 13 вихідних і 18 робочих днів.
Вихідними днями стануть: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Колаж РБК-Україна: вихідні в травні 2021
Всі свята травня 2021
- 1 травня - День праці.
- 2 травня - Великдень.
- 3 травня - Всесвітній день свободи друку.
- 4 травня - День собачого щастя.
- 5 травня - Всесвітній день гігієни рук; Всесвітній день спілкування; День водолаза.
- 6 травня - Міжнародний день проти дієти.
- 7 травня - День радіо.
- 8 травня - День пам'яті та примирення на честь всіх жертв Другої світової війни; Міжнародний день Червоного Хреста.
- 9 травня - День Перемоги; День матері; Міжнародний День Європи.
- 10 травня - Всесвітній день руху "За здоров'я".
- 11 травня - Радониця (День поминання предків); День "Їж все, що хочеш" (Свято шлунка).
- 12 травня - Всесвітній день медичних сестер.
- 13 травня - Мусульманське свято розговіння "Ураза-Байрам"; Всесвітній день кульбаби.
- 14 травня - День фрілансера; День смішних нісенітниць; Проліття (Проводи весни).
- 15 травня - Міжнародний день сімей, День науки, Всеукраїнський День Європи.
- 16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій; Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій,
- 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.
- 18 травня - Всесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу; Міжнародний день музеїв.
- 19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами.
- 20 травня - День банківських працівників; Всесвітній день метролога.
- 21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку.
- 22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття.
- 23 травня - Всеукраїнський День Героїв; Католицька П'ятидесятниця.
- 24 травня - День слов'янської писемності і культури.
- 25 травня - День філолога
- 26 травня - Всесвітній день рудих; День ходіння босоніж; Всесвітній день Дракули.
- 27 травня - Міжнародний день білого вина "Шардоне".
- 28 травня - День прикордонника України.
- 29 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження; Міжнародний день миротворців ООН.
- 30 травня - День Києва; День хіміка.
- 31 травня - Всесвітній день без тютюну.
Відзначимо, що погода на Великдень і травневі свята, згідно з попереднім прогнозом, буде не дуже теплою.