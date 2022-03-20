Вербна неділя 2022: коли свято і як до нього правильно готуватися
Вербна неділя - свято з рухомою датою, яка залежить від Великодня. У цей день згадують про Вхід Господній в Єрусалим напередодні його мученицьких страждань і смерті.
Коли відзначають свято, як до нього готуються, важливі традиції - читайте нижче в матеріалі Lite.
Дата свята і традиції
У 2022 році Вербна неділя відзначається 17 квітня, в шосту неділю Великого посту. А з понеділка починається Страсний тиждень, в якому кожен день називається Великим.
У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербні гілки і прикрашати ними ікони вдома, де вони зберігаються до наступного року.
Для привернення сили, здоров'я і достатку легенько хльостають по спині прутами членів сім'ї.
Чому верба і як підготуватися до святкування
Гілки верби - це символ пальмових гілок, якими іудеї вітали Ісуса. Так як пальми в нашому кліматі не ростуть, прийнято використовувати гілки верби.
Дерево уособлює пробудження природи після зимового сну і відродження життя.
До свята готуються за кілька днів, зрізуючи гілочки верби. Вдома їх ставлять у воду, щоб вони розпустилися. А святкування починається з вечора - тобто в суботу.
Що не можна робити на Вербну неділю
- Виконувати важку роботу, а також прибирати, шити, готувати.
- Сваритися, конфліктувати, лаятися.
- Відмовляти в проханнях про допомогу.
Нагадаємо також, що триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Але в цей день можна собі дозволити рибу.
Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.
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