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Вербна неділя 2022: коли свято і як до нього правильно готуватися

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Неділя 20 березня 2022 17:32
Вербна неділя 2022: коли свято і як до нього правильно готуватися Фото: Вербна неділя 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вербна неділя - свято з рухомою датою, яка залежить від Великодня. У цей день згадують про Вхід Господній в Єрусалим напередодні його мученицьких страждань і смерті.

Коли відзначають свято, як до нього готуються, важливі традиції - читайте нижче в матеріалі Lite.

Дата свята і традиції

У 2022 році Вербна неділя відзначається 17 квітня, в шосту неділю Великого посту. А з понеділка починається Страсний тиждень, в якому кожен день називається Великим.

У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербні гілки і прикрашати ними ікони вдома, де вони зберігаються до наступного року.

Для привернення сили, здоров'я і достатку легенько хльостають по спині прутами членів сім'ї.

Чому верба і як підготуватися до святкування

Гілки верби - це символ пальмових гілок, якими іудеї вітали Ісуса. Так як пальми в нашому кліматі не ростуть, прийнято використовувати гілки верби.

Дерево уособлює пробудження природи після зимового сну і відродження життя.

До свята готуються за кілька днів, зрізуючи гілочки верби. Вдома їх ставлять у воду, щоб вони розпустилися. А святкування починається з вечора - тобто в суботу.

Що не можна робити на Вербну неділю

  • Виконувати важку роботу, а також прибирати, шити, готувати.
  • Сваритися, конфліктувати, лаятися.
  • Відмовляти в проханнях про допомогу.

Нагадаємо також, що триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Але в цей день можна собі дозволити рибу.

Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.

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