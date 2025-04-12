Вербное воскресенье 2025: традиции и запреты, которые до сих пор имеют значение

Когда празднуют Вербное воскресенье в 2025 году

В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. После Вербного воскресенья начинается последняя неделя до Пасхи, которая называется - Страстная неделя.

История и значение праздника

Вербное воскресенье - это воспоминание о входе Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его пальмовыми ветвями. Поэтому праздник также называется - Вход Господень в Иерусалим.

В украинской традиции пальмы символически заменяет верба - первое весеннее дерево, которое "просыпается" и является символом жизни и обновления. Во многих странах это воскресенье называют именно пальмовой, потому что ветвями пальмы была дорога, по которой шел Иисус.

В Украине, а также во всех других славянских странах пальмы не росли, поэтому символом, который означает победу и жизнь, выбрали вербу.

Традиции Вербного воскресенья

На Вербное воскресенье в храмах и церквях проводят праздничную службу и освящают небольшие букетики с ветвями вербы. Также ставят свечи за здоровье близких и молятся.

Веточками ивы легонько стучат потом друг друга со словами: "Не я бью - ива бьет".

Веточками украшают дом, освященные ивы хранят в течение года, потому что эти ветви считаются мощным оберегом. Вербу также подкладывают в воду или корм животных - чтобы защитить их от болезней.

Еще ивовые веточки используют для мытья детей, или добавляют их в воду для умывания стариков и немощных - в древности верили, что эти веточки целебные.

С Вербного воскресенья начинается приготовление к Пасхе.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье