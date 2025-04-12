Вербное воскресенье 2025: традиции и запреты, которые до сих пор имеют значение
Вербное воскресенье в 2025 году приходится на 13 апреля. Этот праздник имеет глубокое символическое значение, сохранившееся еще со времен первых христиан, и в Украине связан с народными традициями.
Что обязательно нужно сделать в этот день, чего делать не стоит, и какие традиции остаются актуальными и сегодня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
Когда празднуют Вербное воскресенье в 2025 году
В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. После Вербного воскресенья начинается последняя неделя до Пасхи, которая называется - Страстная неделя.
История и значение праздника
Вербное воскресенье - это воспоминание о входе Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его пальмовыми ветвями. Поэтому праздник также называется - Вход Господень в Иерусалим.
В украинской традиции пальмы символически заменяет верба - первое весеннее дерево, которое "просыпается" и является символом жизни и обновления. Во многих странах это воскресенье называют именно пальмовой, потому что ветвями пальмы была дорога, по которой шел Иисус.
В Украине, а также во всех других славянских странах пальмы не росли, поэтому символом, который означает победу и жизнь, выбрали вербу.
Традиции Вербного воскресенья
На Вербное воскресенье в храмах и церквях проводят праздничную службу и освящают небольшие букетики с ветвями вербы. Также ставят свечи за здоровье близких и молятся.
Веточками ивы легонько стучат потом друг друга со словами: "Не я бью - ива бьет".
Веточками украшают дом, освященные ивы хранят в течение года, потому что эти ветви считаются мощным оберегом. Вербу также подкладывают в воду или корм животных - чтобы защитить их от болезней.
Еще ивовые веточки используют для мытья детей, или добавляют их в воду для умывания стариков и немощных - в древности верили, что эти веточки целебные.
С Вербного воскресенья начинается приготовление к Пасхе.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье
- Работать физически - особенно шить, резать, стирать
- Ссориться, выяснять отношения
- Игнорировать богослужения - для верующих
- Выбрасывать освященную вербу - ее сжигают или хранят
- Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и другую пищу животного происхождения, поскольку еще продолжается пост.
- На Вербное воскресенье не проводят обряды крещения и венчания
- Забывать о смысле и важности праздника - это не только "обряд с ветвями", а часть Пасхального цикла
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При написании материала использованы источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ