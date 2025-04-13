Вербное воскресенье 2025: что категорически нельзя делать и важные приметы

13 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают Вербное воскресенье, важный церковный и народный праздник, который еще называется Вход Господень в Иерусалим. До конца года остается 262 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в Вербное воскресенье, какие народные приметы на 13 апреля и у кого День ангела.

Вербное воскресенье: что это за праздник

На Западе это воскресенье называют Пальмовым, а у нас оно известно как Вербное. Несмотря на это, церковное название праздника - Вход Господень в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос, по библейским свидетельствам, отправился из Вифании в Иерусалим, едучи на осле. Накануне, в субботу, Он воскресил из мертвых своего друга Лазаря, поэтому тот день получил название Лазарева суббота.

При входе в город люди искренне радовались, приветствовали Иисуса, стелили перед Ним пальмовые ветви и одежды, надеясь, что Он освободит их из-под власти Рима. Однако они еще не осознавали, что миссия Христа - дать людям духовное, а не политическое освобождение. Именно поэтому на западе символом этого праздника стали пальмовые ветви, а у нас, где пальмы не растут, традиционно освящают вербу - и праздник получил название Вербное воскресенье.

Когда Иисус вошел в храм в Иерусалиме, Он увидел там торговлю и изгнал торговцев, обвинив их в том, что они превратили святыню в место наживы. Люди не решались перечить Ему из-за страха перед народным гневом. Однако религиозная верхушка уже задумала гибель Христа, хотя сам Он продолжал помогать людям, исцеляя больных.

Далее начинается период, известный как Страстная неделя - это последние, самые мучительные дни земной жизни Спасителя, которые стали ключевыми в христианской истории.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье, как один из важнейших церковных праздников, рекомендуется отказаться от будничных дел и посвятить день молитве, спокойствию и духовному очищению. В этот день не следует ссориться, обижаться, гневаться или позволять себе негативные мысли - это время внутреннего мира и прощения.

Физический труд и привычные домашние обязанности также под запретом. Это не обычный день, а возможность остановиться, отдохнуть душой и телом.

Поскольку праздник приходится на Великий пост, действуют определенные ограничения в еде, хотя разрешаются некоторые послабления. Впрочем, переедание и употребление алкоголя считаются неуместными - празднование должно оставаться духовным, а не светским.

Отдельная традиция связана с освященной вербой: ее нельзя выбрасывать или оставлять на улице. Веточки хранят в доме как оберег и знак Божьего благословения.

Освящение вербы (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции 13 апреля

Если небо ясное и безветренное, а облака - светлые и прозрачные, стоит ждать дождя.

Яркое солнце в этот день предвещает теплое и приятное лето.

Когда перелетные птицы после возвращения долго молчат, это означает, что похолодание еще не отступило.

Освящение вербы - центральный обряд Вербного воскресенья. Люди приносят веточки в храм, где их благословляют, а затем хранят дома как знак Божьей защиты. Их обычно ставят возле икон или в другом почетном месте.

Освященная верба выполняет не только роль оберега, но и используется в обрядах. Например, легкое постукивание веточками родных сопровождается пожеланиями здоровья и благополучия - это древний символический обычай.

Считается, что верба не только приносит благословение, но и оберегает дом от злых сил. Поэтому участие в богослужении и освящение веток - важная часть празднования, которую не стоит игнорировать.

У кого День ангела 13 апреля

13 апреля день ангела отмечают Георгий и Дмитрий.

Тем, кто родился 13 апреля, в качестве талисмана подходит лал. Этот камень известен еще с древних времен. В прошлом ему приписывали способность лечить все болезни того, кто его носит.