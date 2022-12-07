Из-за российских обстрелов в Черном море погибли тысячи дельфинов (видео)
Недавние обстрелы россиян в Черном море повлекли за собой гибель тысяч дельфинов. Именно их популяцией славится регион.
За время войны в разных частях моря погибло примерно 50 000 морских млекопитающих.
Об этом стало известно из YouTube-канала "UNITED24".
Почему дельфины гибнут?
Приблизительно 6% территории Украины принадлежат к национальным природным паркам, но даже на этих землях Россия оставляет свой кровавый след.
Начальник научно-исследовательского отдела в нацпарке "Тузловские лиманы" Иван Рысев показывает череп дельфина-белобочка и объясняет, что животное погибло в результате обстрелов россиян в северо-западной части Черного моря.
Череп погибшего дельфина на берегу моря (скриншот)
По данным Национального океанографического агентства, только 5% погибших морских жителей вымывает на берег.
Иван рассказывает, что дельфины редко появляются на берегу, но с начала войны была большая нагрузка кораблей, повлиявших на море.
"Мы оцениваем, что в результате этой войны погибли не менее 50 000 дельфинов", - говорит он.
Для сравнения это 20% общей популяции млекопитающих в Черном море. Восстановление довоенного количества займет десятки лет, при завершении войны сейчас.
"Эта война показала разные грани жизни. Мы начали ценить каждый миг, каждый участок, каждую птицу. И мы будем делать все, чтобы сохранить природу и Украину", - не устает надеяться начальник "Тузловских лиманов".
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