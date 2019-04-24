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"Хто носить мамині речі?" Віра Брежнєва зворушила грецькими канікулами з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2019 - 13:42
"Хто носить мамині речі?" Віра Брежнєва зворушила грецькими канікулами з донькою
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Молодша дочка співачки любить носити мамин одяг

Віра Брежнєва не приховує, що вона обожнює подорожувати. Співачка багато часу проводить в сонячній Італії, де у неї з чоловіком, композитором та продюсером Констатином Меладзе є власний будинок. Подивитися світ і насолодитися його красою - завжди було мрією дівчини. До речі, цієї зими вона зуміла здійснити своє заповітне бажання – побувала на Мальдівах. Цього разу артистка вирушила в прекрасну Грецію, прихопивши з собою молодшу доньку Сару, а також компанію їй склали подруги з дітьми. Фотозвітами зі своєї поїздки Віра охоче поділилася в Instagram.

Віра відвідала грецькі пам'ятки, поділася фото і короткими довідками про вражаючі античні споруди в сторіз. Також вона показала Сару, якій явно припав до смаку активний відпочинок. Дівчинка разом з мамою і подружками їздила на екскурсії, а також не втрималася і одягла зручний світшот артистки.

"Загадка: хто любить носити речі мами? Та сама капюшонка, в якій я на фото у стрічці", - підписала вона кадр з молодшою дочкою.

&quot;Хто носить мамині речі?&quot; Віра Брежнєва зворушила грецькими канікулами з донькою

Фото: донька Віри Брежнєвої Сара (instagram.com/ververa)

Також Віра розмістила фото в улюбленій затишній речі на сторінці в Instagram і поцікавилася у шанувальників, що з їх гардеробу користується найбільшою популярністю в повсякденному житті.

"У Греції було прохолодно на канікулах, але так душевно. Весь греко-спам у сторіс. Я в улюбленій толстовці Music. Love. Peace. А у вас є така річ, яку не хочеться знімати? Що це?" - просила співачка.

&quot;Хто носить мамині речі?&quot; Віра Брежнєва зворушила грецькими канікулами з донькою

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники артистки стали навперебій розповідати про улюблені речі, а також зробили компліменти зірці, зазначивши, що погода в Греції в період її відпочинку підкачала.

"Стильна красуня", "Віра, ти супер", "Губки просто клад", "Віра, ви найкраща. Губи супер", "Віра, ви милі і чарівні", "Віра, ви завжди чудово виглядаєте", "Навіть в окулярах красива", "Ви прекрасні як квітка", - писали фоловери.

Також співачка поділилася кадрами з Сонею. Дівчинка вплела мамі волосся в червоний мак, а також, примірявши грецьке білосніжне плаття, захотіла зняти власну версію на нову пісню "Я не свята".

"Наші діти наділи прекрасні грецькі вбрання і тут наші три Грації захотіли зняти кліп", - підписала вона кумедні кадри з юними співачками, які танцювали і підспівували новий хіт Віри.

 

Фото: (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вразила схожістю з супермоделлю Джіджі Хадід.

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