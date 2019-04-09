Вибір кожного: Віра Брежнєва поділилася особистим досвідом відмови від цукру

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка розповіла, які помилкові судження про цукор заважають відмовитися від шкідливих солодощів

Віра Брежнєва може похвалитися стрункою фігурою, якій мають позаздрити навіть її молоді колеги. Модельна зовнішність 37-річної співачки дозволяє їй не тільки демонструвати форми на відвертих кадрах, але і блищати на подіумах. Чого тільки варта недавня фотосесія в компанії подруги-манекенниці Олени Пермінової, під час якої красуні виглядали немов сестри! Своїм квітучим зовнішнім виглядом Віра зобов'язана здоровому способу життя і правильному харчуванню, про що вона не втомлюється говорити зі сторінки особистого блогу в Instagram. Так, зірка вирішила поділитися з шанувальниками своїм досвідом відмови від цукру.

Артистка навела найпоширеніші відмовки тих, хто ніяк не може розлучитися з солодощами і розвінчала головні міфи про цукорі, які міцно вкоренилися у свідомості багатьох її читачів.

"Я не можу без солодкого... Читаю і сльози на очах.. Така омана... Нагадаю про те, про що говорила в одному зі своїх постів. Людина не може жити (в прямому сенсі слова) за зменшенням: без повітря, без води, без мінімального набору їжі і т.д... Цукор далеко не у п'ятірці, а значить ви можете без нього жити, просто не хочете", - навела вагомий аргумент Брежнєва.

Такі деякі її підписники заявили, що без цукру не можуть відчути ситість, але і цю оману Віра розвіяла.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

"Наступна часта фраза. Я без цукру не наїдаюся! Відповідь – значить, неправильно їсте. Я прекрасно наїдаюся без цукру, вживати правильні вуглеводи, жири і білки", - пояснила вона.

Ще одна поширена проблема – заїдання стресу. За словами зірки, таким чином людина намагається обдурити мозок, але проблема від цього нікуди не дінеться, натомість сформується залежність від солодкого.

"Найгірше, що можна зробити для організму, який і так перебуває в стресі - ще підкинути йому стресу у вигляді цукру/тортиків/тістечок/цукерок. Бідний організм! Ну і фраза - солодке, як наркотик, я залежна і т. д. Не перестаю дивуватися людям, які дозволяють собі бути залежними, а значить не вільними", - зазначила Брежнєва.

Сама знаменитість вже кілька років не вживає доданий цукор. Її порадував той факт, що багато з підписників також відмовилися від солодощів. Вона наголосила, що якість життя – особистий вибір кожного і до цього слід підходити дуже виважено.

Раніше ера Брежнєва представила кліп на дуетну пісню "Зла не тдержи" з російською співачкою Оленою Сєвер.

До речі, Віра Брежнєва полонила ніжним образом у повітряному вбранні, що нагадує бутон півонії.