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"Українська Джіджі Хадід": дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2019 - 22:47
"Українська Джіджі Хадід": дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Шанувальники порівняли юну красуню з відомою моделлю

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман нерідко вражає користувачів мережі своєю схожістю із зірковою мамою. Навіть колеги артистки відзначають це - так, нещодавно Світлана Лобода захопилася красою дівчини і заявила, що вона дуже "схожа на мамусю". Однак на нових знімках Соні її порівняли з іншою відомою особистістю - супермоделлю Джіджі Хадід.

До речі, 18-річна Кіперман і сама освоює модельну справу, так що подібне порівняння, ймовірно, їй дуже лестило. На ефектних фото дівчина зображена в басейні з джакузі в рожевому купальнику в чорну цятку. Соня сперлася ліктями об стінку і мальовничо підперла голову рукою, загадково дивлячись вдалину або ж посміхаючись в об'єктив.

&quot;Українська Джіджі Хадід&quot;: дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні&quot;Українська Джіджі Хадід&quot;: дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Waiting game", - підписала Соня публікацію англійською мовою, що можна перевести як "Гра на вичікування".

&quot;Українська Джіджі Хадід&quot;: дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Підписники захопилися красою дочки Брежнєвої і залишили захоплені коментарі.

  • "Віра молодша"
  • "Дуже смачно"
  • "Дуже мила на другому фото"
  • "Яка ти супер"
  • "Українська Джіджі Хадід"
  • "Тут на Віру схожа!"
  • "Моя красуня! Пишаюся тобою!"
  • "Який красивий колір води"
  • "Чарівна Соня"
  • "Gigi Hadid?"

Нагадаємо, Віра Брежнєва похвалилася кліпом з участю молодшої доньки Сари.

До речі, старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман полонила пікантним образом в прозорій сукні.

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