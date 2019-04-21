"Українська Джіджі Хадід": дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Шанувальники порівняли юну красуню з відомою моделлю

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман нерідко вражає користувачів мережі своєю схожістю із зірковою мамою. Навіть колеги артистки відзначають це - так, нещодавно Світлана Лобода захопилася красою дівчини і заявила, що вона дуже "схожа на мамусю". Однак на нових знімках Соні її порівняли з іншою відомою особистістю - супермоделлю Джіджі Хадід.

До речі, 18-річна Кіперман і сама освоює модельну справу, так що подібне порівняння, ймовірно, їй дуже лестило. На ефектних фото дівчина зображена в басейні з джакузі в рожевому купальнику в чорну цятку. Соня сперлася ліктями об стінку і мальовничо підперла голову рукою, загадково дивлячись вдалину або ж посміхаючись в об'єктив.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Waiting game", - підписала Соня публікацію англійською мовою, що можна перевести як "Гра на вичікування".

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Підписники захопилися красою дочки Брежнєвої і залишили захоплені коментарі.

"Віра молодша"

"Дуже смачно"

"Дуже мила на другому фото"

"Яка ти супер"

"Українська Джіджі Хадід"

"Тут на Віру схожа!"

"Моя красуня! Пишаюся тобою!"

"Який красивий колір води"

"Чарівна Соня"

"Gigi Hadid?"

Нагадаємо, Віра Брежнєва похвалилася кліпом з участю молодшої доньки Сари.

До речі, старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман полонила пікантним образом в прозорій сукні.