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Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериала

Четверг 02 мая 2024 12:32
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Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериала Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: Юлия Любченко

Сара Джессика Паркер - известная на весь мир актриса, когда-то ставшая известной благодаря роли Кэри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". А теперь актриса показала кадры по съемкам нового сезона "И просто так".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.

Сара Джессика Паркер показала, как снимают "И просто так"

Роль Кэри Брэдшоу никак не может оставить Паркер в покое, ведь она продолжает сниматься в более серьезной версии истории четырех подруг, живущих по полной.

Когда-то, "Секс в большом городе" произвел настоящий фурор среди зрителей во всем мире, а после, и его продолжение под названием "И просто так" стал рекордной картиной за количество просмотров.

О съемках нового сезона сообщила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер. На своей странице в Instagram она разместила фотографию, где виден сценарий первой серии.

Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериала

Сценарий нового сезона "и просто так" (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Ожидается, что третий сезон "И просто так" вернется на экраны уже в 2025 году.

Но пока неизвестны никакие подробности, ведь вроде бы ранее никто и не планировал запускать снова съемку этой истории, которая учит женщин жить, общаться с мужчинами и главное, сохранять дружбу, несмотря на все, что происходит в жизни.

Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериалаСара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериала

Кадры из сериала "И просто так"

Да, конечно, что главные героини уже не так молоды и активны, но их истории не перестают удивлять зрителя. Поэтому интересно, что авторы проекта покажут в новом сезоне популярного сериала.

Раньше мы рассказывали, что Сара Джессика Паркер раскрыла секрет своей красоты и молодости.

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