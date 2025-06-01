"Венздей" возвращается! Netflix показал первые 6 минут второго сезона и поразил всех (видео)

"Венздей" возвращается

Так, в новом расширенном трейлере было показано целую историю. Венздей решила не только развивать свое особое умение, но и найти серийного убийцу. Благодаря дару предвидения дочь Адамсов "увидела", что с ней произойдет.

Когда выйдет новый сезон "Венздей" (скриншот)

Но без приключений не обошлось. Впрочем, главная героиня не боится рисков и опасности, поэтому не откажется от своих планов даже несмотря на все риски.

Новое видео поразило фанов, ведь нечасто анонс нового сезона получает не просто тизер или трейлер, а мини-историю. К тому же зрители соскучились по Венздей и ее приключениям.

Но это не все сюрпризы. На Netflix Tudum, где сервис традиционно анонсирует новые фильмы и сериалы, выступила Леди Гага. И она не просто "зажгла" сцену своими хитами.

Во-первых, рядом с ней появилась Ортега. В-третьих, Гага исполнила свой хит "Bloody Mary", который стал "вирусным" и получил новую волну популярности благодаря сериалу. И, что главное, своим выступлением певица подтвердила, что появится во втором сезоне "Венздей".

Известно, что новые серии будут выходить частями. Первую мы сможем посмотреть уже 6 августа, а вторую - 3 сентября.