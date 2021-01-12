В Угорщині знайшли пляшку з листом українки, який вона написала 15 років тому

В Угорщині місцеві жителі виявили пляшку з листом, який 15 років тому написала українка разом з сестрами й кинула в річку Тиса на Закарпатті.

Лист зворушив жителів угорського міста Сегед, адже в ньому дівчинка просила надсилати їй подарунки. При цьому люди не підозрювали, що автор листа вже доросла дівчина. Вони почали збирати іграшки та цукерки. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Авторові листа Софії виповнилося вже 18 років, вона живе біля Львова і навчається у Польщі на маркетолога та менеджера. Записку в пляшці вона разом із сестрами кинула в річку Тиса у 2005 році.

"Добрий день, мене звуть Соня, але всі звуть Ньоня. Мені 3 роки, я відпочиваю на Тисі в серпні (ред.: Рік не прочитується). Хто знайшов - надсилайте подарунки за адресою. Я буду чекати", - йдеться в листі.

Дівчина розповіла, що лист було написано, коли вона з сім'єю їздила відпочивати на Тису. При цьому вона вже не пам'ятає, як писали цей лист її сестри, оскільки була маленькою. Після того як вони засунули його в пляшку і кинули в річку, то більше не згадували про нього.

Про те, що пляшку з листом знайшли в Угорщині Софія дізналась від почесного консула Угорщини у Львові, яка до неї приїхала. Після знахідки в Угорщині пляшки їй стала цікава історія цієї країни.

В Угорщині знайшли пляшку з листом українки 15-річної давнини (відео: radiosvoboda.org)

Нагадаємо, українець створив унікальну крихітну кобзу і зіграв на ній.

Раніше українську новорічну пісню "Щедрик" виконали на вершинах гір. Звучання заворожує.