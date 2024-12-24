Святвечер: что нельзя делать за столом, чтобы не навлечь беду

Святвечер, предшествующий Рождеству, является одним из важнейших моментов года для многих украинцев. Однако существует множество примет и запретов, которые определяют, как правильно вести себя за праздничным столом, чтобы избежать невзгод.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, соблюдение этих традиций символизирует уважение к празднику и обеспечивает благополучие в семье.

Не есть до первой звезды

Одна из важнейших традиций Святвечера - дождаться первой звезды на небе, прежде чем садиться за праздничный стол. Она символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Христа. Поэтому до этого момента любой прием пищи считается нарушением поста.

Считается, что это время должно быть посвящено молитвам, спокойствию и ожиданию чуда. Если пренебречь этой традицией, можно потерять благословение на весь следующий год.

Не ссориться за столом

Святвечер - это время мира, когда вражда и ссоры абсолютно недопустимы. С давних времен считалось, что любые конфликты в этот вечер могут навлечь беду не только на ссорящихся, но и на всю семью.

За столом следует говорить только о хорошем, избегать острых тем и не критиковать друг друга. Гармония этого вечера будет влиять на то, как сложится следующий год.

Не выходить из-за стола во время ужина

Согласно народным приметам, во время Святвечера нельзя вставать из-за стола или покидать комнату, пока все не завершат трапезу. Это связано с верованием, что, покидая стол, можно "выпустить" счастье или привлечь в дом несчастье.

Все члены семьи должны оставаться вместе, символизируя единство и целостность семьи. Этот обычай подчеркивает важность семейного уюта и общности.

Не садиться за стол в старой или темной одежде

Святвечер требует особого внимания к внешнему виду. Считалось, что черная, старая или грязная одежда может "притянуть" беды и проблемы. Зато новая, чистая и светлая одежда символизирует начало новой жизни, чистоту души и благословение. Каждая деталь в этот вечер имеет значение, ведь именно так семья приглашает в свою жизнь добро и процветание.

Совместная молитва - важная часть Святвечера (фото: Freepik.com)

Не скупиться и помогать нуждающимся

В этот день важно не проявлять жадности, особенно во время приготовления праздничного ужина. Считается, что скупой человек может весь следующий год прожить в нищете. Также в Святвечер нельзя отказывать в гостеприимстве или помощи нуждающимся.

Не выполнять тяжелой работы

Святвечер - это время для духовного сосредоточения и семейного покоя, поэтому тяжелый физический труд строго запрещен. Считается, что работа в этот день может "забрать" удачу и силы, которые понадобятся в течение года.

Даже домашние дела, такие как стирка или уборка, лучше завершить накануне. В этот день разрешается только готовить праздничный ужин, но без спешки и нервов.

Не забывать о молитвах и поминании предков

Святвечер имеет глубокий духовный смысл, поэтому в этот день важно не только готовить блюда, но и уделять время молитвам. Поминание умерших родственников - одна из главных традиций, которая символизирует связь поколений.

В некоторых семьях на стол кладут лишнюю тарелку, чтобы "пригласить" души предков к совместному ужину. Игнорирование этого обряда может считаться неуважением к родным и нарушением гармонии в семье. Молитва же добавляет праздничному ужину особого благословения и спокойствия.