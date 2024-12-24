Когда засияет первая звезда на Святвечер в Украине: точное время по областям
Рождественский Святвечер по новоюлианскому церковному календарю празднуется 24 декабря. В этот день верующие придерживаются последнего дня поста и по традиции, взрослым нельзя есть, пока на небе не появится первая звезда.
РБК-Украина рассказывает, где и во сколько появится "рождественская звезда" и какие традиции праздника.
Когда взойдет первая звезда
В каждом уголке Украины звезда взойдет в разное время. Так, в Киеве первая звезда появится на небосклоне в 15:57, а, например, в Одессе - в 16:14, чуть позже, чем в Николаеве - 16:07 и Херсоне 16:06. В Полтаве - 15:45, в Кропивницком - 15:59 и в Запорожье - 15:51. На востоке страны ее блеск можно будет увидеть раньше всех: в Луганске - в 15:31, в Харькове уже в 15:37, в Донецке - в 15:39, а в Сумах - в 15:38. На западе, в Ужгороде, звезда засияет позже всех - в 16:39, а во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах - в 16:26.
Святой вечер - один из самых почитаемых праздников в Украине, предшествующий Рождеству Христову. Его празднование связано с глубокой символикой и богатой культурной традицией.
Традиции на Сочельник
В 2024 году, учитывая изменения в календаре празднований, многие украинцы отмечают Святой вечер - 24 декабря. Сегодня Святой вечер все больше наполняется не только религиозным, но и традиционно семейным праздником.
Ключевые обычаи Святого вечера остаются неизменными:
- Двенадцать постных блюд. Каждый регион сохраняет свои особенности, но неизменной остается кутья - символ достатка и единства.
- Зажигание свечи. Огонь символизирует свет Вифлеемской звезды и приглашает Христа войти в дом.
- Соломенный или сенной декор. Солома, расстеленная на столе или под скатертью.
Новый календарь изменил церковные праздники
Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому даты некоторых праздников сместились. Рождество украинцы могут праздновать как в декабре, так и в январе.
Исходя из этого, в Украине действительно есть "два Рождества". Точнее, две даты, в которые можно отмечать день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. В то же время праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января - дважды - православный человек не может.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2024, официальный портал ПЦУ, Wikipedia.