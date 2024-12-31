Астролог рассекретила, кому Новый год принесет радость, перемены и деньги. Ищите себя в списке счастливчиков

Новый год - новые возможности. Кому-то звезды обещают перемены и немало счастья, а кому-то следует заранее подготовиться и знать, в каких делах нужно проявить максимальную осмотрительность.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому ждать чудес и счастья, а кому следует готовиться к неприятным сюрпризам.

Кому повезет в Новом году

Грядущий год обещает позитивные изменения в жизни, неординарные события и нестандартные идеи тем, кто родился в такие даты:

с 13 до 21 января

с 13 до 21 марта

с 15 до 24 июля

с 15 до 24 сентября.

Неприятные неожиданности могут ждать тех, кто появился на свет:

с 13 до 22 мая

с 11 до 22 февраля

с 15 до 24 августа

с 15 до 24 ноября.

Кто начнет новую жизнь в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)

Творческое вдохновение, креативные, интуитивные открытия и духовный рост ждут тех, кто родился:

с 17 по 22 января

с 18 по 23 мая

с 19 до 24 июля

с 19 до 24 ноября.

Иллюзии, безосновательные фантазии, призрачные планы, впадение в крайности, победа плохих привычек над силой воли будут подстерегать тех, кто празднует свой день рождения:

с 17 по 22 марта

с 18 по 23 июня

с 20 до 24 сентября

с 19 до 23 декабря.

Позитивные жизненные трансформации и ощутимые денежные поступления возможны у тех, кто родился:

с 21 по 23 марта

с 22 по 24 мая

с 24 по 26 сентября

с 23 по 25 ноября.

С различными рисками вероятно столкнутся те из нас, кто родился: