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Астролог рассекретила, кому Новый год принесет радость, перемены и деньги. Ищите себя в списке счастливчиков

Вторник 31 декабря 2024 21:01
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Астролог рассекретила, кому Новый год принесет радость, перемены и деньги. Ищите себя в списке счастливчиков Гороскоп на Новый год (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новый год - новые возможности. Кому-то звезды обещают перемены и немало счастья, а кому-то следует заранее подготовиться и знать, в каких делах нужно проявить максимальную осмотрительность.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому ждать чудес и счастья, а кому следует готовиться к неприятным сюрпризам.

Кому повезет в Новом году

Грядущий год обещает позитивные изменения в жизни, неординарные события и нестандартные идеи тем, кто родился в такие даты:

  • с 13 до 21 января
  • с 13 до 21 марта
  • с 15 до 24 июля
  • с 15 до 24 сентября.

Неприятные неожиданности могут ждать тех, кто появился на свет:

  • с 13 до 22 мая
  • с 11 до 22 февраля
  • с 15 до 24 августа
  • с 15 до 24 ноября.

Таро-гороскоп на неділю (ілюстрація: freepik.com)

Кто начнет новую жизнь в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)

Творческое вдохновение, креативные, интуитивные открытия и духовный рост ждут тех, кто родился:

  • с 17 по 22 января
  • с 18 по 23 мая
  • с 19 до 24 июля
  • с 19 до 24 ноября.

Иллюзии, безосновательные фантазии, призрачные планы, впадение в крайности, победа плохих привычек над силой воли будут подстерегать тех, кто празднует свой день рождения:

  • с 17 по 22 марта
  • с 18 по 23 июня
  • с 20 до 24 сентября
  • с 19 до 23 декабря.

Позитивные жизненные трансформации и ощутимые денежные поступления возможны у тех, кто родился:

  • с 21 по 23 марта
  • с 22 по 24 мая
  • с 24 по 26 сентября
  • с 23 по 25 ноября.

С различными рисками вероятно столкнутся те из нас, кто родился:

  • с 21 по 23 января
  • с 21 до 23 апреля
  • с 24 до 26 июля
  • с 24 до 26 октября.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака возродятся из пепла.

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