Астролог рассекретила, кому Новый год принесет радость, перемены и деньги. Ищите себя в списке счастливчиков
Новый год - новые возможности. Кому-то звезды обещают перемены и немало счастья, а кому-то следует заранее подготовиться и знать, в каких делах нужно проявить максимальную осмотрительность.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому ждать чудес и счастья, а кому следует готовиться к неприятным сюрпризам.
Кому повезет в Новом году
Грядущий год обещает позитивные изменения в жизни, неординарные события и нестандартные идеи тем, кто родился в такие даты:
- с 13 до 21 января
- с 13 до 21 марта
- с 15 до 24 июля
- с 15 до 24 сентября.
Неприятные неожиданности могут ждать тех, кто появился на свет:
- с 13 до 22 мая
- с 11 до 22 февраля
- с 15 до 24 августа
- с 15 до 24 ноября.
Кто начнет новую жизнь в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)
Творческое вдохновение, креативные, интуитивные открытия и духовный рост ждут тех, кто родился:
- с 17 по 22 января
- с 18 по 23 мая
- с 19 до 24 июля
- с 19 до 24 ноября.
Иллюзии, безосновательные фантазии, призрачные планы, впадение в крайности, победа плохих привычек над силой воли будут подстерегать тех, кто празднует свой день рождения:
- с 17 по 22 марта
- с 18 по 23 июня
- с 20 до 24 сентября
- с 19 до 23 декабря.
Позитивные жизненные трансформации и ощутимые денежные поступления возможны у тех, кто родился:
- с 21 по 23 марта
- с 22 по 24 мая
- с 24 по 26 сентября
- с 23 по 25 ноября.
С различными рисками вероятно столкнутся те из нас, кто родился:
- с 21 по 23 января
- с 21 до 23 апреля
- с 24 до 26 июля
- с 24 до 26 октября.
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