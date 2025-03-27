Венера подарит счастливый период 5 знакам Зодиака. Астролог ответила, кто поймает удачу за хвост

Уже 27 марта Венера окажется в особом положении. И это станет началом новой истории для представителей определенных знаков Зодиака.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому ждать сюрпризов от Венеры.

27 марта Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, из-за своей ретроградности снова совершает ингрессию в знак Рыб️.

Венера будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 30 апреля 2025 года. Зодиакальный знак Рыб - одно из лучших положений для этой планеты.

Ее положительное влияние в период с 27 марта по 30 апреля почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Рыбы (которые родились с 14 по 20 марта)

Телец (которые родились с 14 по 20 мая)

Рак (которые родились с 16 до 22 июля)

Скорпион (которые родились с 16 до 22 ноября)

Козерог (которые родились с 14 до 20 января).

Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:

Близнецам (которые родились с 14 до 21 июня)

Девам (которые родились с 16 до 22 сентября)

Стрельцам (которые родились с 15 до 21 декабря).

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, музыкой. В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями, ретритами, уединением", - пояснила Соловьева.

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