Венера подарит счастливый период 5 знакам Зодиака. Астролог ответила, кто поймает удачу за хвост
Уже 27 марта Венера окажется в особом положении. И это станет началом новой истории для представителей определенных знаков Зодиака.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому ждать сюрпризов от Венеры.
27 марта Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, из-за своей ретроградности снова совершает ингрессию в знак Рыб️.
Венера будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 30 апреля 2025 года. Зодиакальный знак Рыб - одно из лучших положений для этой планеты.
Ее положительное влияние в период с 27 марта по 30 апреля почувствуют представители таких знаков Зодиака:
- Рыбы (которые родились с 14 по 20 марта)
- Телец (которые родились с 14 по 20 мая)
- Рак (которые родились с 16 до 22 июля)
- Скорпион (которые родились с 16 до 22 ноября)
- Козерог (которые родились с 14 до 20 января).
Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:
- Близнецам (которые родились с 14 до 21 июня)
- Девам (которые родились с 16 до 22 сентября)
- Стрельцам (которые родились с 15 до 21 декабря).
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, музыкой. В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями, ретритами, уединением", - пояснила Соловьева.
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