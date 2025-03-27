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Венера подарує щасливий період 5 знакам Зодіаку. Астролог відповіла, хто спіймає успіх за хвіст

Четвер 27 березня 2025 06:24
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Венера подарує щасливий період 5 знакам Зодіаку. Астролог відповіла, хто спіймає успіх за хвіст Кому пощастить вже найближчим часом (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже 27 березня Венера опиниться в особливому положенні. І це стане початком нової історії для представників певних знаків Зодіаку.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на сюрпризи від Венери.

27 березня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, через свою ретроградність знову здійснює інгресію до знаку Риб️.

Венера буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 30 квітня 2025 року. Зодіакальний знак Риб - одне з найкращих положень для цієї планети.

ЇЇ позитивний вплив у період з 27 березня до 30 квітня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Риби (які народилися з 14 до 20 березня)
  • Телець (які народилися з 14 до 20 травня)
  • Рак (які народилися з 16 до 22 липня)
  • Скорпіон (які народилися з 16 до 22 листопада)
  • Козеріг (які народилися з 14 до 20 січня).

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Близнюкам (які народилися з 14 до 21 червня)
  • Дівам (які народилися з 16 до 22 вересня)
  • Стрільцям (які народилися з 15 до 21 грудня).

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, музикою. У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами, ретритами, усамітненням", - пояснила Соловйова.

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