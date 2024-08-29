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Венера подарит радость пяти знакам Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков

Четверг 29 августа 2024 06:25
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Венера подарит радость пяти знакам Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков Кому повезет 29 августа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В четверг, 29 августа, Венера окажется в интереснейшей фазе. И представителям пяти знаков очень повезет.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому ждать сюрприз от этого дня.

"29 августа Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществит ингрессию к знаку Весов!" - рассказала астролог.

Венера будет находиться в седьмом знаке Зодиака до 23 сентября 2024 года.

Это, отмечает Соловьева, одно из лучших положений этой планеты. Ее положительное влияние в период с 29 августа по 23 сентября ощутят представители таких знаков Зодиака:

  • Весы
  • Водолей
  • Близнецы
  • Лев️
  • Стрелец.

Впрочем, представителям четырех знаков Зодиака следует быть особенно внимательными. Осторожность следует проявить:

  • Козерогам
  • Овнам️
  • Ракам️.

"В этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с индустрией красоты, дизайном, искусством, творчеством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, творчеством, взаимоотношениями", - пояснила астролог.

"Несмотря на то, что Венера руководит седьмым зодиакальным принципом, с 16:23, 29 августа до 11:58, 30 августа она будет в разрушительном градусе Весов", - добавила она.

Разрушительный градус, как говорит астролог, является градусом жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.

Он приносит испытание на крепкость, выносливость, стойкость и выдержку. Также он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния.

"В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятия добра и зла", - отметила Соловьева.

"Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема", - также рассказала она.

Именно поэтому не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Венеры.

"Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - советует Соловьева.

Кстати, читайте полный Таро-гороскоп на 29 августа.

Кроме этого, недавно появился Таро-гороскоп на всю неделю.

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