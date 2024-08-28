Таро-гороскоп на 29 августа: Водолеи получат знак от Вселенной, а Близнецы насладятся жизнью

В четверг, 29 августа, Рыбам стоит решиться на серьезный шаг, Овны смогут помочь людям, аТельцам нужно быть максимально внимательными. Однако у Близнецов будет счастливый день.

Что этот день принесет каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Ваша карта на четверг - "Королева Пентаклей". Не стоит отказывать тем, кто обратится к вам за советом. Будьте мудрее и не жалейте сил на помощь окружающим.

Телец

Вам выпала карта "Рыцарь Пентаклей". В этот день вам стоит приложить максимум усилий. Все получится, однако постарайтесь уделять внимание мелочам, дьявол в деталях.

Близнецы

Ваша карта на 29 августа - "Десятка Пентаклей". Наслаждайтесь жизнью. Позвольте себе отдохнуть и не думать о плохом. Настраивайтесь на волну позитива и счастья.

Рак

Вам выпала карта "Дурак". Не отказывайтесь от приключений, в последнее время вы могли засидеться на одном месте. Пора освежиться, не бойтесь перемен.

Лев

Ваша карта на этот четверг - "Шестерка Жезлов". Оцените свои успехи, вы можете лишать себя счастья из-за чрезмерной самокритики. Цените то, что имеете, и начните собой гордиться.

Дева

Вам выпала карта "Сила". А это значит, что вам придется столкнуться с противоречиями. Не стоит злиться, если что-то пойдет не по плану. Это не принесет вам проблем.

Весы

Ваша карта на 29 августа - "Иерофант". Отбросьте все сомнения. В этот день вы можете понять, что старые методы уже не работают. Вам нужно попробовать что-то новое, решитесь на этот шаг.

Скорпион

Вам выпала карта "Туз Кубков". Постарайтесь отказаться от встреч и разговоров, которые вызывают негативные эмоции. Вам нужно найти баланс и спокойствие, только так вы услышите свой внутренний голос.

Стрелец

Ваша карта на четверг - "Десятка Кубков". Не поддавайтесь грустным мыслям. Вам не стоит прятаться от проблем и проводить этот день в одиночестве. Отправьтесь на прогулку с друзьями.

Козерог

Вам выпала карта "Влюбленные". Не стоит рисковать своими отношениями, даже если вас будут одолевать соблазны. Уделите время своей второй половинке и не ведитесь на провокации.

Водолей

Ваша карта на четверг - "Королева Кубков". Обращайте внимание на знаки, которые вам подает Вселенная. Вам нужно подготовиться к важным событиям, которые уже очень скоро ворвутся в вашу жизнь.

Рыбы

Вам выпала карта "Король Жезлов". Вы достойны лучшего, важно лишь начать решительно действовать. В этот день судьба даст вам шанс проявить все свои таланты.