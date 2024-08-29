Венера подарує радість пʼяти знакам Зодіаку. Астролог назвала головних щасливчиків

У четвер, 29 серпня, Венера опиниться у дуже цікавій фазі. І представникам одразу пʼяти знаків дуже пощастить.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на сюрприз від цього дня.

"29 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснить інгресію до знаку Терезів️!" - розповіла астролог.

Венера буде перебувати у сьомому знаку Зодіаку до 23 вересня 2024 року.

Це, зазначає Соловйова, одне з найкращих положень для цієї планети. Її позитивний вплив у період з 29 серпня до 23 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Терези

Водолій

Близнюки

Лев️

Стрілець️.

Втім, представникам чотирьох знаків Зодіаку слід бути особливо уважними. Обережність варто проявити:

Козерогам

Овнам️

Ракам️.

"У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з індустрією краси, дизайном, мистецтвом, творчістю, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, творчістю, взаємовідносинами", - пояснила астролог.

"Попри те, що Венера керує сьомим зодіакальним принципом, з 16:23, 29-го серпня до 11:58, 30-го серпня вона буде у руйнівному градусі Терезів", - додала вона.

Руйнівний градус, як говорить астролог, є градусом жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість.

Він приносить випробування на міцність, витривалість, стійкість та витримку. Також він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла", - зауважила Соловйова.

"Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення", - також розповіла вона.

Саме тому не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Венери.

"Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - радить Соловйова.