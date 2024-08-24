Венера наградит успехом, но не всех. Астролог дала важные советы на 24 августа

Прогноз астропогоды на 24 августа

Помните о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Все из-за ретроградности Меркурия, напомнила Соловьева.

Именно поэтому не планируйте на этот день важные дела. Кроме того, астролог дала следующие советы:

не перенапрягайте зрение

нежелательно употреблять мясные продукты

одолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство.

"Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития. Это серьезный период, его энергия нуждается в немедленном выходе", - подчеркнула Катерина.

Гороскоп на 24 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

"24 августа - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем", – рассказала Соловьева.

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает "экзамены", проходя через его испытания. И сейчас он находится в ретроградном движении", - подчеркнула она.

Выполняйте все обязательства перед собой или перед другими. А сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом.

"Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует астролог.

Прогноз астропогода на 24 августа (иллюстрация: freepik.com).

Каких сюрпризов ждать от Венеры

С 18:51, 24 августа, до 14:25, 25 августа, Венера будет в королевском градусе Девы. Она - планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - рассказала Соловьева.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, щепетильность, своевременность, основательность", - добавила она.

Кроме того, этот градус наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, власти. Он очень хорошо влияет на способности к усвоению информации, обучение, а также способствует концентрации внимания, повышению интеллекта.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, искать недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - отметила астролог.