Велику комету Neowise зняли астронавти на орбіті Землі: вражаюче відео

Ретроградна комета Neowise може стати "великою" через свою яскравість - найбільшу за останні 7 років. Астронавти на борту МКС на орбіті зняли космічну гостю на тлі Землі та опублікували в мережі вражаючі кадри.

За нею можна буде спостерігати на нашій планеті неозброєним оком майже до кінця липня.

Ролик з небесним тілом опубліковано сьогодні на Facebook-сторінці спільноти "Всесвіт".

"Комета C/2020 F3 (NEOWISE) знята з борту МКС 5-го липня 2020", - йдеться у підписі до відео.

Свою назву комета отримала на честь космічного телескопа WISE, що працює в рамках розширеної місії NEOWISE - була виявлена 27 березня. 3 липня комета з майже параболічною орбітою пройшла свій перигелій і успішно витримала зближення з Сонцем. Днями її видима зоряна величина становила близько 1,5.

Відео: Комету Neowise зняли з борту МКС на орбіті

Згідно з розрахунками вчених, комета в попередній раз відвідувала внутрішню частину Сонячної системи близько 4,5 тисяч років тому, в часи будівництва Великих пірамід у Єгипті. Після нинішнього візиту наступного разу Neowise з'явиться біля нашої планети тільки в 8786 році.

Комету вже зараз можна бачити у передсвітанковому небі або в сутінках неозброєним оком. Найкраще вона "проглядається" у різних куточках Північної півкулі Землі. Після 11 липня комета ненадовго сховається та опуститься нижче горизонту, однак 15 липня знову буде доступна для спостереження.

Астрономи говорять, що найближче до нашої планеті комета пролітатиме 23 липня - і в цей час вона стане неймовірно яскравою - "великою". У серпні Neowise вже повністю сховається від людей.

Варто зазначити, що нещодавно земляни чекали приголомшливих видовищ від комет C/2019 Y4 (ATLAS) та C/2020 F8 (SWAN) - однак ці гості з космосу не виправдали прогнозів і зруйнувалися ще перед проходженням перигелію. Neowise ж з таким "квестом" впоралася і не втратила в яскравості.

Комету Neowise зняли астронавти на борту МКС (фото: twitter.com/AstroBehnken)

Раніше повідомлялося, що українців чекає повний парад планет, і це явище ми побачимо останній раз.