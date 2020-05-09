"Лебедину" комету вже видно землянам: дивовижне фото

Комета SWAN (фото: Esposito Raffaele / Telescope Siding Spring / Spaceweather.com)

Комета SWAN із хвостом у 18 мільйонів км максимально наблизиться до Землі 12 травня

Комета SWAN наближається до Землі і вже видна неозброєним оком в деяких регіонах. Небесне тіло C/2020 F8, що отримало назву "Лебідь", мчить у бік нашої планети з величезною швидкістю, стрімко нарощуючи свою яскравість.

За підрахунками астрономів, з моменту відкриття 25 березня блиск комети SWAN збільшився з 8 до 5.2 зоряної величини.

На сайті NASA опублікували фото комети в космосі, яка в той момент перебувала в 6 світлових хвилинах від Землі.

SWAN має зеленувате світіння та відкидає хвіст довжиною в 18 мільйонів кілометрів. Об'єкт зачаровує красою і, як очікується, може відшкодувати сподівання землян насолодитися видовищем із кометою З/2019Y4 Atlas, яка обіцяла стати найяскравішою за останні роки, але нещодавно розпалася.

Тепер місію зачарувати людство "поклали" на C/2020 F8.

Комету SWAN вже видно неозброєним оком (Фото: D. Peach, Chilescope team / apod.nasa.gov)

Комета SWAN наблизиться до Землі вже 12 травня на відстані 84 мільйонів км від нашої планети та досягне перигелію 27 травня. Зараз її можна побачити неозброєним оком в умовах темного і ясного неба (або через бінокль). Про це передає Vito Technology.

Наразі комета знаходиться на відстані 96 млн км від Землі та найкраще видна з Південної півкулі. Вчені повідомляють, що до кінця травня комета стане доступною для спостережень через біноклі та телескопи в південних районах Північної півкулі. По мірі того, як комета поступово наближається до планети, пильні спостерігачі вже зараз можуть розгледіти її - особливо в ранкові години, пише Express.co.uk.

"Лебедина" комета матиме максимальну яскравість (2.5-3 зоряної величини) 27 травня, коли вона досягне перигелію (максимального наближення до Сонця) на відстані 64,4 млн км.

Зараз комета SWAN знаходиться недалеко від сузір'я Риб. 15 травня вона перейде в сузір'я Трикутник, а вже 18 травня опиниться в сузір'ї Персея. Вночі 19, 20 і 21 травня комета SWAN знаходитиметься дуже близько до зірки Алголь (Бета Персея, відома як "Зірка Диявола").

У космічної красуні вже з'явився свій акаунт в Twitter, а ще в мережі є цілий ряд інструментів - у TheSkyLive - що допоможе вам знайти комету "Лебідь" в нічному небі.

Раніше ми писали про те, що астрономи виявили в космосі унікальну чорну діру на відстані 1000 світлових років від Землі (приблизно 10 квадрильйонів кілометрів), що робить її найближчою до нашої сонячної системи з коли-небудь знайдених.