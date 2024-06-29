С большой или маленькой буквы? Языковед объяснил, когда и как правильно писать

Как объясняет языковед, с заглавной буквы пишем названия высших должностей и почетных званий. К примеру: "Президент Украины", "Герой Украины". Названия низших должностей, званий, научных степеней – с маленькой буквы: "декан", "директор", "министр", "ректор", "член-корреспондент", "доктор наук" или "кандидат наук".

В официальных документах названия послов, президентов академий и т.п. пишем с заглавной буквы: "Посол Латвийской республики", "Президент Национальной академии наук Украины".

В названиях учреждений, организаций, учебных заведений с заглавной буквы пишем только первое слово: "Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко", "Общество охраны памятников истории и культуры", "Киевский дом мод".

Астрономические названия, независимо от количества составляющих, пишем с заглавной буквы: "Весы", "Козерог", "Марс", "Млечный Путь", "Большая Медведица". Слова "Земля", "Луна", "Солнце" пишем с большой буквы, когда они являются астрономическими названиями. А когда "земля" является синонимом к слову "почва", а "солнце" употребляется как дневное светило, - с маленькой.

Например: "Вокруг Солнца обращается Земля со своим спутником Луной". Здесь астрономические названия "Земля", "Солнце" и "Луна" пишем с большой буквы. Но "обработка земли", "восход солнца", отрывок из песни "месяц на небе, звездочки сияют", здесь эти слова пишем с малой.

В названиях стран и международных организаций все слова, кроме служебных, пишем с заглавной буквы: "Организация Объединенных Наций", "Совет Безопасности", "Европейский Банк Реконструкции и Развития", "Королевство Бельгия", "Государство Бахрейн", "Княжество Монако".