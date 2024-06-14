"Порічка" или "смородина"? Как звучит правильно название ягоды на украинском

Смородина бывает черной, белой и красной. И кроме этого названия жители Украины используют еще одно – "порічка". Но "порічкою" на самом деле нужно называть не все виды смородины.

Откуда пошли названия этих ягод и как правильно их называть по-украински - "порічка" или "смородина", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинского учителя и языковеда Александра Авраменко в YouTube.

"Порічка" или "смородина"?

По словам Авраменко, в украинском языке можно использовать как название "смородина", так и название "порічки". Но есть один важный нюанс. Смородиной называют черные ягоды, а порічкою - красную и белую.

"Растения с красными, и с белыми, и с черными кисло-сладкими ягодками принадлежат к одной семье крыжовниковых. В научной литературе есть разные взгляды на называния этих растений, однако в украинском бытовом языке установились два названия - смородина и порічка. Черные ягодки называют "смородиной", ее листья душистые. А красные и белые - порічкою", - рассказал языковед.

Как появились названия "смородина" и "порічка"

Название "смородина" имеет интересное происхождение. Если потереть листья растения с черными ягодами, то ощутим сильный специфический запах.

"Слово "смородина" общекорневое со словом "сморід" (вонь). Можно возразить, что вонь является неприятным запахом. Но в древности "смердіти" означало "сильно пахнуть". Лишь со временем "смердіти" приобрело негативное значение", - объясняет Авраменко.

Как отмечает языковед, в языках не всегда так однозначно. Например, в русском языке "вонять" означает "смердіти", а в чешском языке "вонє" означает "пахнуть". Потому и духи в чешском языке так и называют - "вонялки".

Именно отсюда и название черной ягоды, которая "пахнет", а не "смердить" - "смородина".

А вот название "порічка" происходит от места, где обычно росла эта ягода. В основном в природе это растение растет у рек. А слово "порічка" образовано от предлога "по" и существительного "річка".