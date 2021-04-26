Великий вівторок: що суворо заборонено робити в цей день
27 квітня православні християни відсвяткують Великий вівторок - особливий день Страсного тижня, який розпочався 26 квітня і закінчиться в ніч з 1 на 2 травня головною подією року - Великоднем. У ці дні потрібно багато молитися, згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, а також посилено дотримуватися правил Великого посту. Кожен день в цей період особливий, зі своїми традиціями, обрядами, прикметами.
Що можна і не можна робити в день Великого вівторка, 27 квітня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей день називають також Чистим (Страсним) вівторком. Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу.
Що потрібно зробити в цей день
У вівторок віряни згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил великого посту.
У цей день потрібно закінчити будь-які ремонтні роботи. У домі прийнято приводити в порядок одяг, затівати прання і прасування, оскільки в наступні дні перед Великоднем це робити вже не можна.
У Великий вівторок потрібно здійснювати добрі вчинки, а відмовляти тим, хто просить у допомозі - не можна.
Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.
Головні заборони цього дня
- Забороняється влаштовувати гуляння, співати, танцювати і шумно веселитися.
- Не можна лаятися або з'ясовувати стосунки з ким-небудь, а також лихословити і нецензурно висловлюватися.
- Заборонено забувати і про суворий піст.
- Не можна допускати погані негативні думки.
Що можна їсти у Великий вівторок
Оскільки піст триває, то в цей день слід дотримуватися строгість в їжі і напоях. У цей день церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання олії, хліб і мед.
Народні прикмети 27 квітня
- Якщо погода сира - це до хорошого врожаю грибів.
- Гримлячий грім означає ясне і тепле літо.
- Сонячна погода - до багатого врожаю.
Раніше ми писали про головні традиції та обряди Страсного тижня 2021.