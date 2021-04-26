Великий вівторок: що суворо заборонено робити в цей день

27 квітня православні християни відсвяткують Великий вівторок - особливий день Страсного тижня , який розпочався 26 квітня і закінчиться в ніч з 1 на 2 травня головною подією року - Великоднем. У ці дні потрібно багато молитися, згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, а також посилено дотримуватися правил Великого посту. Кожен день в цей період особливий, зі своїми традиціями, обрядами, прикметами.

Що можна і не можна робити в день Великого вівторка, 27 квітня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Цей день називають також Чистим (Страсним) вівторком. Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу.

Що потрібно зробити в цей день

У вівторок віряни згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил великого посту.

У цей день потрібно закінчити будь-які ремонтні роботи. У домі прийнято приводити в порядок одяг, затівати прання і прасування, оскільки в наступні дні перед Великоднем це робити вже не можна.

У Великий вівторок потрібно здійснювати добрі вчинки, а відмовляти тим, хто просить у допомозі - не можна.

Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.

Головні заборони цього дня

Забороняється влаштовувати гуляння, співати, танцювати і шумно веселитися.

Не можна лаятися або з'ясовувати стосунки з ким-небудь, а також лихословити і нецензурно висловлюватися.

Заборонено забувати і про суворий піст.

Не можна допускати погані негативні думки.

Що можна їсти у Великий вівторок

Оскільки піст триває, то в цей день слід дотримуватися строгість в їжі і напоях. У цей день церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання олії, хліб і мед.

Народні прикмети 27 квітня