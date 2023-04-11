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Великий вторник 2023: что сегодня нельзя делать, основные традиции

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Вторник 11 апреля 2023 06:32
Великий вторник 2023: что сегодня нельзя делать, основные традиции 11 апреля - Великий вторник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

10 апреля начинается Страстная неделя накануне Пасхи 2023 года. Второй день недели называется - Великий, или Страстный, вторник. Этот день имеет свое значение и ряд традиций.

Что строго запрещено сегодня, а что сделать надо, важные приметы - узнайте в материале Styler.

Значение Великого вторника

Согласно Библии в этот день Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира.

Традиции Великого вторника

Верующие проводят второй день Страстной седмицы в молитвах и покаянии. В церквях идут службы, священнослужители рассказывают прихожанам об уроках Христа и их значении. Продолжается строгий пост.

Всю Страстную неделю также называют Чистой - христиане ведут подготовку к Пасхе, убирают свои жилища и избавляются от лишних вещей. В Великий вторник, в частности, можно отдать нуждающимся вещи, которые больше не пригодятся.

Также можно начинать закупать продукты к пасхальному столу и обязательно обновить или постирать скатерть. Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому в такие моменты старались остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.

Народные приметы 27 апреля

  • Если погода сырая - это к хорошему урожаю грибов.
  • Гремящий гром означает ясное и теплое лето.
  • Солнечная погода - к богатому урожаю.

Что можно и нельзя делать в Великий вторник

Работать в дни Страстной недели разрешается, ко вторнику необходимо закончить все дела, связанные с шитьем, и продолжать уборку.

А вот развлекаться, устраивать гулянья и личные праздники, веселиться не полагается. В браки в эти дни также не вступают.

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