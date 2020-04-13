Великий понеділок: історія та традиції свята, що не можна робити

Великий понеділок перед Великоднем, що випадає у 2020 році на 13 квітня, є першим днем Страсної седмиці. Він, як і кожен інший день цього тижня пов'язаний з певними християнськими традиціями та віруваннями. Що можна і що можна робити у Великий понеділок, а також всі традиції свята – читайте в матеріалі STYLER.

Сьомий та останній тиждень Великого посту, що розпочинається у Великий понеділок і завершується в Страсну суботу, передує пасхальній неділі. Згідно з релігійними канонами усі дні тижня богослужіння занурюють віруючих в події останніх днів життя Христа.

У слов'янській традиції протягом усього тижня йшла підготовка до головного свята: мили столи, лавки, лави, вікна, двері. Білили піч, а то і стіни. Вимивали підлогу, витрушували килими, перемивали посуд.

Традиції Великого понеділка

Розпочинається тиждень підготовкою до зустрічі святого Воскресіння. В цей день мили та білили хати, чистили худобу. Той, хто в Чистий понеділок щиро постить (не їсть і не п'є цілий день), буде успішно знаходити влітку пташині гнізда. Гомельські поліщуки уникали тримати в будинку в цей понеділок і вівторок щось нечисте (з продуктів), щоб на людей і худобу не напала хвороба.

В Херсонській області на "Жиловий понеділок" відбуваються великі поминки по предках — "Мертвецький Великдень".

Що не можна робити у Великий понеділок

У Великий понеділок, як і протягом всього Страсного тижня, не можна веселитися, розважатися, сваритися з ким-небудь, згадувати образи. Також не заведено ходити в гості в цей день.

З Великого понеділка піст підсилюється - тобто як і раніше під забороною м'ясо, молочні продукти, риба. Але крім того благочестиві віруючі намагаються дотримуватися принципу сухоїдіння (без вареної їжі) і обмежують себе в рослинній олії. Але це саме для тих, хто дотримується канонів віри.

Що можна робити у Великий понеділок

Насамперед, віруючі повинні присвятити день читанню Біблії. Обмежуються розважальні заходи. У Великий (чистий) понеділок починали готуватися до Великодня: прийнято було проводити прибирання в оселі, мити підлогу, білити стіни, викидати непотрібні речі. За тиждень перед Великоднем потрібно полагодити все, що зламалося, а також розібрати шафи.

Прикмети Чистого понеділка

Існує кілька прикмет, пов'язаних з Великим понеділком. Ось, наприклад:

Якщо цей день теплий і сонячний – бути хорошому врожаю.

Якщо опустити у воду золоті або срібні прикраси, а потім вмитися цією водою, – будеш молодим і багатим.

Нагадаємо, що раніше у Рівному УПЦ МП проводить богослужіння з присутністю людей, попри карантин.