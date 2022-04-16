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Погода на Великдень принесе сюрприз: синоптики дали новий прогноз

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Субота 16 квітня 2022 19:20
Погода на Великдень принесе сюрприз: синоптики дали новий прогноз Фото: Якою буде погода на Великдень (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода на Великдень 2022 здивує українців потеплінням. Синоптики прогнозують, що ситуація почне мінятися напередодні свята, а от Вербна неділя і початок Страсного тижня буде холодним, навіть з мокрим снігом місцями.

Що буде з погодою в найближчий тиждень, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"Повітря в Україні почне прогріватися, а холод відступати, в кінці тижня, 22-23 квітня, якраз напередодні Великодня", - повідомила Наталка Діденко.

Синоптики Gismeteo розповіли в прогнозі для Києва, що теплішати почне з четверга, 21 квітня. На Великдень в столиці має бути +15 градусів, без опадів.

Погода на Великдень принесе сюрприз: синоптики дали новий прогноз

Погода Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Прогноз на Вербну неділю

За даними Наталки Діденко, 17 квітня похолодає ще більше. Місцями очікуються нічні та ранкові заморозки - переважно в західних, північних областях, подекуди в центральній частині.

На півдні, сході, у Дніпропетровській, Полтавській областях вночі передбачається +3+8 градусів.

Впродовж дня в більшості областей України, максимально лише +5+11 градусів. Тепліша погода очікується у східних областях, на Запоріжжі та в Криму, вдень +12+16 градусів.

Дощ та подекуди мокрий сніг пройдуть у більшості областей України. А от на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму переважатиме суха погода.

Вітер буде поривчастий, у західних областях 15-20 метрів за секунду.

Прогноз для Києва на 17 квітня

У Києві буде ще холодніше, ніж в суботу. Вночі +1+3 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень +5+8 градусів.

Місцями в столиці дощ, можливо з мокрим снігом.

Що буде з погодою далі

За словами Діденко, передвеликодній тиждень прийде в Україну з холодним повітрям, передбачається +5+12 градусів, проте в східних областях та на Дніпропетровщині температура повітря буде високою, до +12+18 градусів.

Раніше ми писали, що не можна робити у Вербну неділю 2022.

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