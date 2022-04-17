Великий понеділок 2022: що суворо заборонено в перший день Страсного тижня
З 18 квітня починається Страсний тиждень, в якому кожен день має особливе значення і називається Великим, Страсним. Першим йде Великий понеділок, а вже за кілька днів ми відсвяткуємо Воскресіння Христове.
Що категорично не можна робити в цей понеділок - читайте нижче в матеріалі Styler.
Головні заборони цього дня
- Не можна гучно веселитися, вживати алкоголь, влаштовувати застілля, приймати вдома гостей.
- Небажано сваритися, ображатися, заздрити, бажати комусь зла - навіть подумки.
- Ходити на цвинтар, поминати померлих в цей день не можна.
- У Великий понеділок не можна вінчатися і одружуватися.
З понеділка починається більш суворий пост. 18 квітня - сухоїдіння, тобто допускається пісний хліб, сирі овочі, фрукти. А ось чай, компот і кисіль пити не можна. Звісно ж молочні і м'ясні продукти заборонені.
Що сталося в цей день і що варто зробити
За біблійними переказами, саме в понеділок Ісус прокляв дерево смоковниці, як символ нерозкаяної душі.
У церквах в цей день починають варити спеціальне масло (міро), необхідне для помазання після хрещення.
Попри передсвятковий настрій, заборони на роботу сьогодні нема. В цей день можна:
- прибирати в будинку, прати, викидати непотріб, робити дрібний ремонт по дому, білити, фарбувати тощо;
- купатися і ходити в лазню;
- працювати в городі, доглядати за домашньою худобою.
Особливу увагу варто приділити миттю вікон, оскільки заходити в Великдень з немитими вікнами - поганий знак.
Можна і треба садити город, якщо дозволяє погода. Вважається, що все, що буде посаджено у Великий понеділок, дасть хороший урожай.
Раніше ми писали, яка буде погода на Великдень.