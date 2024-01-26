Великий пост 2024: когда начнется и какие будут запреты

Когда Великий пост

Великий пост - это самый большой и строгий пост, соблюдаемый верующими. Его даты зависят от Пасхи - она начинается за 7 недель до Пасхи.

По новому календарю, Великий (или Пасхальный) пост начнется с 18 марта и продлится до 4 мая.

Эта дата будет одинаковой для верующих, пользующихся юлианским и новоюлианским календарем, потому что Пасха не относится к непреходящим постоянным праздникам.

Что символизирует пост

Каждая неделя Великого поста имеет свое содержание и самые строгие – первая неделя поста и седьмая. В эти периоды ограничения более строги и многие верующие отказываются от еды почти полностью.

Великий пост – самый длинный и строгий в году, и продлится он целых 48 дней. В этот период почитают сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне. Это Святая Четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя.

Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.

Что можно есть в пост, а что под запретом

Во время поста запрещены продукты животного происхождения - мясо, рыба (за исключением некоторых дней), яйца, молочные продукты. Можно есть только растительную пищу, иногда с добавлением растительного масла. В определенные дни можно выпить немного вина.

Во время поста разрешаются:

овощи свежие и маринованные, квашеные и соленые, фрукты, ягоды, зелень

каши из круп, приготовленные на воде, без растительного масла

макароны и бобовые

ржаной хлеб

продукты из сои

орехи, сухофрукты, семена

грибы

мед, горький шоколад, халва, мармелад, варенье

чаи, компоты, квас, кисель

масло (в некоторые дни)

В первый день Великого поста и Страстную пятницу соблюдать строгий пост - воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов и яиц, а также блюд, содержащих эти продукты.

В первую неделю Великого поста и Страстную неделю нельзя употреблять мясные продукты и блюда из них.

В понедельник, среду и пятницу других недель Великого поста следует воздержаться от употребления в пищу мясных продуктов и блюд.

Во вторник и четверг разрешено есть все виды еды.

В субботу и воскресенье можно принимать все блюда (кроме Страстной субботы).

Нет поклонов во все субботы и воскресенья Великого поста, кроме Крестопоклонного воскресенья и Страстной субботы.

Основные запреты в Великий пост

В дни поста христиане много молятся и соблюдают много ограничений. В такие дни принято чаще посещать церковь - кроме воскресенья храмы посещают также и будни. Кто не имеет возможности посещать церковь - молятся дома, каждый день.

Также верующие уделяют больше времени для чтения Библии, стараются делать больше добрых дел.

Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному и вспоминают о скитаниях Иисуса в пустыне, когда он отказывался от пищи, чтобы приблизиться к Богу.

Под запретом в пост любое шумное веселье, ссоры, свадьбы, вечеринки, сквернословие, вредные привычки, употребление алкогольных напитков. Некоторые христиане придерживаются других строгих запретов – на интимную близость.

Кому лучше отказаться от поста

Ограничения в пище могут негативно повлиять на здоровье многих людей, поэтому есть те, кому позволено не поститься.