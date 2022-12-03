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2023 год перевернет вашу жизнь: три знака Зодиака, которым Кролик принесет большие перемены

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Суббота 03 декабря 2022 06:30
2023 год перевернет вашу жизнь: три знака Зодиака, которым Кролик принесет большие перемены Фото: Каким знакам Зодиака повезет больше всего (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2023 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым новый год Черного Кролика принесет много положительных изменений, а для некоторых все перевернется с ног на голову.

Кому повезет, пишет Wallpaper.

Рак

Этот год начинается с очень приятных перемен, ведь вас ждет много профессиональных и личных успехов.

Наконец освободившись от бесчисленных отрицательных настроек, которые беспокоили вас в последние годы, вы чувствуете себя, как дерево весной: зима закончилась, и пора позволить вашим цветам расцвести.

С финансовой точки зрения вас ждет большое развитие и успех. Богиня любви благословляет вас соблазном и чувственностью, особенно в начале года и с мая по июнь.

Скорпион

Никто лучше вас не понимает, что настоящая трансформация медленная, но неумолимая. В профессиональной сфере будут настолько хорошие перспективы, что вы можете решить сменить работу или город.

В 2023 году важно не потерять уверенность в себе, особенно во второй половине года. Используйте свою стратегическую интуицию для принятия решений, представьте, что на другой стороне холма.

Посвятите себя физическим упражнениям, чтобы иметь ясный разум. В любви старайтесь сдерживать самолюбие и общайтесь с теми, кто не похож на вас.

Козерог

Пора воплотить в жизнь свои идеи и проекты. В 2023 году упрямство и решительность приведут к результатам, даже если случайность удачи изменит ситуацию.

Вам понадобится открытый ум, чтобы воспользоваться множеством возможностей, которые будут предоставлены вам на серебряном блюде. Сосредоточьтесь на мелочах - они приблизят вас к вашим целям.

Любовь же даст вам осознание того, кто вы есть и чего хотите.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на важные изменения в начале декабря 2022 года.

Также астропсихолог рассказала, что ждать украинцев в следующие две недели.

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Гороскоп