Ретроградный Юпитер "перепишет" судьбу трех знаков Зодиака

Юпитер, который оказался в ретроградной фазе 9 октября и пробудет там до февраля 2025 года, готовит особы события для представителей трех знаков Зодиака. Они не смогут не заметить, что их судьба внезапно изменится.

Рак

Ретроград может проверить вас на прочность, будьте терпеливыми и не поддавайтесь панике. Период с октября по февраль вас удивит, сначала вы можете не осознавать, что происходит, ведь перемен будет немало.

Юпитер поможет вам изменить жизнь, начать все заново и забыть о неудачах. Однако ко всему этому нужно серьезно подготовиться. Не ленитесь, приложите максимум усилий, так вы сможете не просто добиться желаемого, а еще и задать себе правильный темп для дальнейшей жизни.

Весы

Не бойтесь ретроградного Юпитер, ведь он изменит вашу судьбу лишь к лучшему. События, которые казались вам важными, могут развиваться не так, как планировалось. Однако в этом нет ничего плохого.

Пришло время грандиозного переосмысления. Юпитер поможет вам со всем справиться и начать преодолевать препятствия. Не торопите события и доверьтесь чудесам, которые готовит для вас ретроград.

Стрелец

Не пытайтесь разгадать планы Вселенной. Вы часто забегаете наперед и хотите все знать. Однако сейчас, в период ретроградного Юпитера, вам стоит замедлиться. Вскоре перед вами откроется немало новых возможностей.

В ближайшие недели вы можете немного отдохнуть, буквально перевести дух. Ведь после этого, до конца ретрограда, ураган приключений и перемен настигнет вас внезапно и очень неожиданно. И если вы будете понимать, что все это к лучшему, воспринимать события будет куда легче.