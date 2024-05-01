Осветил небо будто днем. Над Украиной увидели падающий метеор (видео)

В ночь на 1 мая в небе над Украиной зафиксировали неожиданные вспышки. Во время ночного наблюдения над Харьковщиной и несколькими областями наблюдался интенсивный голубой блеск, вероятно, связанный с кометой или метеоритом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Что известно о вспышках в небе

Отмечается, что вспышка была без взрыва. Его видели жители Киевщины, Харьковщины, Сумщины, Полтавщины и Запорожья. На видео можно заметить, как космическое тело быстро пролетело на небосводе, оставляя за собой ярко голубой хвост.

Смотрите на видео, как зафиксированная вспышка в небе.

"На пару секунд ночь стала днем", - пишут под видео.

Что известно о явлении

Аналогичное явление было зафиксировано 19 апреля 2023 года. Тогда на территории Киевской области сошел на землю болид (метеор).

Космическое тело вошло в атмосферу над Большой Дымеркой и разорвалось на высоте около 38 километров, когда проходило над северо-западными окрестностями Фастова, отметили специалисты Международной метеорной организации.