Пасха: что сегодня запрещено делать и какие народные традиции

История праздника

Как вспоминается в церковных книгах, в этот день воскрес Иисус Христос - и Пасха символизирует переход к жизни, добру и свободе от смерти и грехов.

О Воскресении Господа женщин-мироносиц, которые утром увидели отваленный камень у гроба и пустой гроб, возвестил ангел. Считается, что именно отсюда происходит традиционное поздравление на Пасху.

Народные и церковные Пасхальные традиции

Сегодня, после Крестного шествия, заканчивается Великий пост. В церкви кадят Плащаницу и переносят ее на алтарь под молитвы. В Литургии сегодня поются антифоны, а на вечерней службе читается Евангелие.

Утром, после ночной службы, освящают продукты - обычно паски, крашанки, сало, буженину и сыр - которые складывают в пасхальные корзины.

Сегодня едят преимущественно те продукты, которые освятили - но только после молитвы, начиная с яиц. Обычно устраивают "битву" крашанками, стукая яйцом крашанку противника. Побеждает тот, чья крашанка оказалась крепче.

Также предки к Пасхе запекали поросенка и готовили борщ - непременно мясной. В некоторых регионах готовили густые супы из муки, освященных яиц и окорока - так называемый косаш-левеш, или дзяму.

Что освящают на Пасху (иллюстрация: GettyImages)

Считали, что продукты, освящённые в церкви, обладают большой силой - поэтому отношение к ним было особое. В частности, на Бойковщине, Надсянне и Опили верили, что, если яичную скорлупу измельчить и рассеять по полю, это улучшит урожайность.

Верили и в то, что закапывание скорлупы отгонит нечистую силу. А вот сало использовали для смазки плуга перед паханием поля - верили, что после этого не будут расти сорняки. С этой целью использовали и освященную соль.

На Пасху традиционно пели гаивки и веснянки - весенние обрядовые песни, связанные в основном с прославлением весны, чем с христианскими мотивами.

Кроме этого, сегодня привычные поздравления заменяют на "Христос Воскрес!" и на "Поистине Воскрес!" в ответ.

Что запрещено делать на Пасху

В Пасху, как и в каждый праздник, запрещено ругаться, врать или ссориться.

Нельзя в пасхальную корзину класть продукты с кровью животных, например кровянку или шашлык.

Не стоит освящать такие блюда как салаты, борщ или супы, а также алкоголь (кроме кагора).

Нельзя употреблять алкоголь. Исключение - освященный кагор.

В Пасху не освящают предметы быта.

Нельзя выбрасывать остатки освященной пищи - лучше отдать их птицам.

Сегодня не рекомендуют крестить детей или венчаться.

Также на Пасху запрещено заниматься тяжелым трудом и домашними делами.

Главные приметы на Пасху

Если на Пасху будет дождь - будет хороший урожай льна.

Если в этот день непогода - урожай хлеба будет щедрым.

В воскресенье 5 мая холодно - в течение следующей недели будет прохладно.

Если сегодня осадки - в мае часто будут идти дожди.

С юга на север двигаются большие облака - в ближайшее время будет дождь.

У кого день ангела

Сегодня именины у людей с этими именами: Всеволод, Адриан, Виталий, Яков, Федор, Арина, Леонид, Ирина.