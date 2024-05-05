Пасха в Крынках. Военные оригинально поздравили побратимов на левом берегу (видео)

Так, воины 126 бригады решили отправить паски защитникам нашей страны, которые сейчас находятся в Крынках. И этот сюрприз - единственная возможность бойцов почувствовать хотя бы что-то, отдаленно похожее на праздник, отметили фотографы.

"Пожалуйста, цените свою возможность встречать праздники дома, в кругу близких людей. Цените это и будьте благодарны", - подчеркнули они.

Паску тщательно упаковали, а затем прицепили к дрону. При этом военные шутили, что добавляют еще один "подарок", но он уже для тех, кто отважится испортить это событие.

"Пусть они тоже ощутят сегодняшний праздник. Отправлять будем FPV-дронами, как всегда это делаем", - рассказали военные.

Военные отправили паску в Крынки (скриншот)

Когда же дрон прилетел к нужному месту, он "сбросил" паску. А затем оператор по рации передал свои поздравления и рассказал о подарке.

Как военные передали побратимам паску дроном (скриншот)

Также Либеровы рассказали, что сейчас проводится сбор на 1000 дронов, которые очень важны для военных. Для этого уже открыта "банка Моно".

"Эти птички сегодня - не только оружие, но и логистика на определенных участках фронта. Пожалуйста, поддержите этот сбор. Маленьких донатов не бывает, каждая гривна - это жизнь наших героев", - пояснили фотографы.

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