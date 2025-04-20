Пасха 2025: главные запреты, которые нарушают практически все

Пасху 20 апреля отмечают католики и православные христиане в Украине. Это праздник Воскресения Христова, который завершает Великий пост и Страстную неделю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в Пасху, какие народные приметы на 20 апреля и у кого День ангела.

Пасха: происхождение и значение праздника

Пасха - один из важнейших и древнейших христианских праздников, который чествует воскресение Иисуса Христа после Его распятия. Этот день символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и очищение человечества от грехов. Согласно Библии, после мученической смерти Иисус сошел в ад, освободил души праведников и воскрес, даруя людям надежду на вечную жизнь.

Дата празднования Пасхи каждый год меняется, поскольку определяется по лунно-солнечному календарю. В 2025 году Воскресение Христово придется на 20 апреля - и на этот раз его одновременно будут отмечать христиане обоих обрядов.

В Украине этот праздник является официальным и традиционно сопровождается дополнительным выходным в понедельник. Однако во время действия военного положения дополнительные выходные не предусмотрены. Поэтому 21 апреля 2025 года будет обычным рабочим днем. Несмотря на это, Пасха остается особенно важным событием для многих украинцев.

Освящение пасок в церкви на Пасху (фото: Getty)

Что нельзя делать в Пасху

На Пасху не следует ссориться, повышать голос или желать зла другим.

Не стоит заниматься уборкой, стиркой или другими домашними делами.

Также не разрешается гадать, шить, вязать или что-то чинить.

Переедание и лень считаются неуместными в такой светлый день.

Не рекомендуется стричься или красить волосы, ведь это тоже считается запретным.

Не следует выносить мусор из дома, особенно если там есть остатки освященных продуктов.

В этот день не принято проводить венчание или крестить детей.

Церковь также имеет предостережения относительно содержимого пасхальной корзины. Не стоит класть в нее кровянку или другие блюда с кровью, ведь их освящение не одобряется. Освящать алкоголь также нежелательно, кроме церковного кагора.

К тому же не рекомендуется святить супы, борщи, салаты или горячие блюда - их можно подавать на стол, но не нести в храм.

Народные приметы и традиции на Пасху

Существует поверье, что солнечная и ясная погода на Пасху обещает щедрый урожай и теплое лето.

Если же в этот день идет дождь - это к хорошему урожаю льна.

Холодная погода на праздник может свидетельствовать о затяжном похолодании на всю следующую неделю.

Если Пасха дождливая, то, по приметам, в мае ожидается много осадков.

В этот день принято освящать пасхальную корзину с традиционными продуктами - пасками, яйцами, салом, сыром и другими блюдами. Это происходит после ночной службы, которая заканчивается утром. Освященные блюда считаются особенными - им приписывают целебную силу. После длительного Великого поста верующие разговляются именно освященной пищей, но сперва обязательно читают молитву.

Согласно традиции, первым на праздничном столе должно быть крашанка. Только после этого можно пробовать другие пасхальные блюда. Также на Пасху меняется привычное приветствие между людьми. Вместо привычного "добрый день" все говорят "Христос Воскрес!", а отвечают словами: "Воистину Воскрес!".

У кого День ангела 20 апреля

20 апреля День ангела отмечают:

Александр

Гавриил

Григорий

Николай

Станислав

Федор

Оберегом для тех, кто родился 20 апреля, считается лал. Этот драгоценный камень хоть и не очень известен широкой общественности, однако имеет большую ценность в ювелирном деле. Еще с древних времен лал использовали как средство для исцеления от нервных болезней. Ему приписывают способность успокаивать тревогу и снимать стресс.