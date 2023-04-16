Пасха 2023: как провести этот особый праздник и что категорически нельзя делать

Откуда появилось название праздника

Существует несколько легенд о возникновении названия праздника. Одна из них рассказывает, что когда к украинцам пришло христианство "Великдень" называли "Великим днем", поэтому современное название является логическим сокращением.

В западных странах Европы наименование праздника переводится как "Великаніч". По разным гипотезам, Пасху связывают с дохристианскими традициями отмечать знаковые астрономические события, в том числе и весеннее равноденствие, когда день становится продолжительнее ночи.

В США и Великобритании Пасха называется Easter ("истер") от имени сакской богини Луны и плодородия Эостре.

В разных культурах название праздника Пасха имеет свое значение (фото: Getty Images)

Главные украинские пасхальные традиции

Исследователи говорят, что современные традиции - это комбинация языческой и христианской культур. До Пасхи верующие соблюдают Великий пост, который длится 48 дней. Он самый длинный и строгий в году, ведь запрещает большое количество продуктов.

В праздничную ночь принято идти в церковь и освящать еду и вино. Церковная служба обычно длится всю ночь, после чего люди идут домой разговляться освященными продуктами.

На Пасху принято идти в церковь с корзинами, а после этого разговляться (фото: Getty Images)

В доме дети становились перед отцом на колени, а тот их благословлял. Если среди них была незамужняя девушка, ей на голову ставили паску. Верили, что так она скорее выйдет замуж.

На Пасху все должны были веселиться, потому что кто будет скучать в этот день, будет скучать и весь год. Если кто-нибудь умирает на Пасху, то считается, что его душа пойдет прямо в рай, потому что в тот день "небо открыто".

Пасхальный понедельник называется Обливаемым. По традиции ребята обливают девушек водой, а девушки делают это во вторник.

Пасхальные праздники заканчиваются поминовением мертвых. Люди посещают могилы своих умерших родственников и приносят им что-то из освященной корзины.

Что нельзя делать на Пасху

Не стоит заниматься домашними делами: уборкой, приготовлением пищи и т.д.

Нельзя быть в плохом настроении, ругаться, ссориться, иначе весь год таким будет.

Нельзя гадать или заниматься разными ритуалами и обрядами, не связанными с православием.

Несмотря на то, что есть традиция разговляться, переедать не стоит.

Не советуют выбрасывать остатки освященного в помойку. Лучше отдайте домашним питомцам или используйте в хозяйстве.

На Пасху нельзя венчаться.

Пасха - очень важный праздник, поэтому наши предки строго соблюдали традиции и запреты (фото: Getty Images)

Народные приметы

Хорошее солнце на Пасху - ожидайте щедрый урожай и теплое лето.

В первый день Пасхи мороз или гром - будет урожай льна.

На Пасху холодно - такая погода будет еще неделю.

Идет дождь - дождливым будет последний месяц весны. А осадки в течение святой недели - к урожаю ржи.

Звездное небо на Пасху - куры будут хорошо уноситься.

Если в Большой понедельник идет дождь, то можно ожидать и дождливое лето.

Празднует ли кто-нибудь именины

Хоть дата Пасхи ежегодно меняется, другие праздники от этого не продвигаются. Поэтому 16 апреля ежегодно свои именины отмечают Никита, Иосиф, Иван и Феодосия.