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Паска без дріжджів, яка буде готова вже через годину

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П'ятниця 22 квітня 2022 17:02
Паска без дріжджів, яка буде готова вже через годину Скріншот відео: Такими будуть наші паски
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас зовсім мало часу на вимішування і розтирання тесту, можна швидко приготувати смачну паску, в якій не буде дріжджів, зате буде багато сиру. Така випічка не тільки смачна, але в деякій мірі навіть корисна.

Рецепт з'явився в українського блогера Alina FooDee.

Приготування такої паски з урахуванням випічки займе всього одну годину, а глазур готується буквально за хвилину.

Всі компоненти для паски повинні бути кімнатної температури.

Інгредієнти (на 3 паски діаметром 9 см і висотою 8,5 см):

  • Сир - 300 г (5%)
  • Яйце - 3 шт. (якщо яйця маленькі, то 4 шт.)
  • Цукор - 150-180 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Розтоплене вершкове масло - 70 г (кімнатної температури)
  • Розпушувач - 15 г
  • Цедра половини лимона
  • Щіпка солі
  • Сухофрукти - 130 г
  • Борошно - 220-240 г (додайте спочатку 200, і дивіться, чи потрібно ще)

Для глазурі:

  • Згущене молоко - 3 ст. л.
  • Сухе молоко- 3 ст. л. (до бажаної густоти, можна замість сухого молока молочну дитячу суміш або цукрову пудру, але буде дуже солодко)

Ось так буде виглядати наша паска в розрізі:

Паска без дріжджів, яка буде готова вже через годину

Скріншот

Покрокове приготування

Сир перетріть через сито або подрібніть блендером до однорідності.

Збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси. Додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури, цедру лимона.

Для приємного жовтуватого кольору м'якушки можна додати 1/4 ч.л. куркуми, але не переборщіть, щоб її смаку не було в готовому виробі.

Додавайте в яєчну масу частинами перетертий сир, перемішуйте міксером на повільній швидкості до однорідності.

Борошно змішайте з розпушувачем, спочатку - близько 200 г борошна, потім додавати потрібно поступово, стежачи за консистенцією тіста: воно повинно бути густе, дуже липке і тягуче.

Додайте сухофрукти або цукати. Їх потрібно заздалегідь запарити в окропі протягом 5-10 хвилин, а потім добре просушити паперовими рушниками. Вмісіть їх в тісто.

Формочки змастіть рослинною олією, викладіть в кожну близько 330 г тіста. Ложкою, змащеною олією, розрівняйте поверхню паски, трохи округляючи її.

Випікати потрібно 40-45 хвилин при 160-170 градусах на рівні трохи нижче середнього. В останні 3-5 хвилин можна включити верхній гриль і конвекцію, щоб паски добре підрум'янилися.

Остиглі паски змастіть глазур'ю. Для глазурі потрібно змішати до однорідності згущене і сухе молоко.

Раніше ми писали, як зробити глазур ідеальною.

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