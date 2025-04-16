Великая среда 16 апреля: что категорически нельзя делать, главные приметы

16 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают один из важнейших праздничных дней в году - Страстную, или Великую Среду. До конца года остается 259 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 16 апреля и у кого День ангела.
В Страстную среду христиане вспоминают предательство Иуды Искариота, который, соблазнившись деньгами, продал Иисуса Христа за тридцать сребреников. Этот день является напоминанием о горькой цене предательства, о хрупкости человеческой души перед искушениями и безграничной силе Божьего милосердия. Именно в эту среду начинается самая трагическая часть Евангельской истории.
В этот день Иисус сообщил апостолам, что приближается момент Его страданий и смерти, и что один из них предаст Его. В Страстную среду старейшины, книжники и первосвященники окончательно решили погубить Иисуса. Иуда Искариот договорился с ними о предательстве в обмен на сребреники, таким образом обрекая Учителя на страдания.
Также в среду вспоминают женщину, которая пришла к Иисусу с искренним раскаянием. Она омыла Ему ноги слезами, намазала дорогим миром и вытерла волосами - это был жест глубокого раскаяния и любви.
Хозяин дома, где это произошло, удивился, почему Иисус позволил грешнице прикоснуться к Себе. Но Христос ответил притчей, объяснив, что великое прощение даётся тому, кто искренне кается.
В Великую среду существуют важные ограничения, которые помогают сохранить духовный настрой в период Страстной недели. В этот день нельзя ссориться, обижать других, а также устраивать празднования, дни рождения или свадьбы.
Считается, что веселье и громкие празднования несовместимы с атмосферой скорби, ведь этот период посвящен размышлениям о страданиях Иисуса Христа. Также не рекомендуется посещать кладбище и проводить поминовение умерших.
Отказывать в помощи в этот период считается недобрым знаком.
Не следует заниматься физическим трудом, таким как рубка дров, шитье, вязание или вышивка. Это время для внутреннего очищения и молитвы, поэтому важно проявлять терпение, доброту и помогать нуждающимся.
В церквях на утренней службе в этот день в последний раз во время Великого поста проводят литургию Преждеосвященных Даров. Верующие, как правило, идут на вечернюю службу для исповеди.
В этот день рекомендуется придерживаться сухоядения, что означает потребление только растительной пищи без термической обработки и масла.
В домах и во дворах продолжается генеральная уборка, а также начинается подготовка продуктов для выпекания куличей и покраски яиц. Уже вечером можно ставить опару для куличей.
16 апреля 2025 года отмечают именины:
Талисманом для людей, рожденных 16 апреля, является оникс - один из видов кварца. Издавна этот камень считали обладателем особых магических сил. В частности, его ассоциировали со свойствами настоящего лидера.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.