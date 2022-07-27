RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Велич скінчилась? Росіяни масово ринулись в Польщу у пошуках кращого життя

Колаж РБК-Україна: росіяни їдуть в Польщу в пошуках притулку
Автор: Володимир Костирін

На фоні російської повномасштабної військової агресії проти України, жорсткої антизахідної пропаганди Кремля, що віщає про "велич" "русского мира" і нібито зміцнілу через міжнародні санкції економіку, фіксується цікавий факт - все більше громадян РФ залишають свою країну в пошуках притулку в Польщі.

Такі дані наводить представник Управління у справах іноземців у Польщі (UdSC) Якуб Дудзяк, пише natemat.pl.

Як виявилося, ефект від переконань Москви населення Росії, що "все йде за планом", викликав зворотну реакцію. Так, населення поспішає перебратися в іншу країну, що входить до ЄС, в пошуках кращого життя.

Виявилося, кількість заявок про прохання притулку в Польщі від росіян збільшилася більш ніж удвічі за час великої війни РФ з Україною.

"З 24 лютого по 18 липня 2022 року подали 5,2 тисячі заяв на отримання посвідки на проживання в Польщі", - розповів Дудзяк в ефірі Radio Zet.

Спікер UdSC уточнює, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зараз таких заяв від власників російських паспортів було подано 2,4 тисячі.

Крім того, з лютого по липень цього року по міжнародний захист звернулося 749 росіян. У цій групі 69% заявників заявили про чеченську національність.

"Рік тому (також у лютому-липні) таких звернень було 408 (знову 79% - від чеченців)", - зазначається в публікації.

Про міжнародний захист, пояснюють на сайті Фонду Ocalenie, просять особи, які були змушені покинути свою країну через переслідування.

"Є два види захисту: статус біженця і додатковий захист. З отриманням одного з них людина отримує ті ж права, що і при тимчасовому перебуванні - проживання, доступ до ринку праці, право на соціальну допомогу, медичне обслуговування, право на перетин кордону на підставі проїзного документа тощо", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Польщі водій висадив нахабну росіянку з авто.

А також розповідали, що російським туристам не дають проходу і в Греції - на них вказують пальцем і виганяють з лежаків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольшамиграция