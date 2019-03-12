Звабливий вампір: Джаред Лето заінтригував образом в чокері зі страз

Елегантний і стриманий образ актора розбурхав уяву його шанувальників
Нещодавно стало відомо, що американський актор Джаред Лето виконає роль антигероя в кинокоміксі "Морбиус" про вампірів. Він навіть ділився фото прямо зі знімального майданчика, однак залишив інтригу і не розкрив деталі, як же виглядатиме його персонаж.
Відомо, що Джаред зіграє доктора Майкла Морбиуса, який в наслідок невдалої спроби вилікуватися від страшної хвороби, перетворюється на вампіра.
Цікавості шанувальників не було меж і вони постійно писали кумиру в соцмережах з проханням відкрити таємницю, і опублікувати хоча б одне фото в гримі. Артист, за умовами контракту, не має права розголошувати інформацію про зйомки блокбастера тому, щоб потішити своїх шанувальників, він опублікував фото у власному акаунті Instagram у вигляді, схожому на вампірський, зазначивши, що зйомка проходила для глянцевого журналу Numéro magazine.
Фото: (instagram.com/jaredleto)
Радості підписників не було меж, Джаред постав перед ними з довгим волоссям і крижаним поглядом, одягнений в елегантний костюм від Gucci. Доповнив образ незвичайний аксесуар, який стилісти вибрали для зйомок Лето — широкий чокер з підвісками з страз. "Справжній вампір", — одразу ж вирішили шанувальники і зазначили, що жіноча прикраса аніскільки не зменшує мужності актора.
Фото: (instagram.com/numeromagazine)
Фото: (instagram.com/numeromagazine)
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