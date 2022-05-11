Провідний ізраїльський фахівець Міхаель Гейліс прочитав лекції для українських медиків

В рамках гуманітарного проекту "Фріда" в Україну приїхав відомий ізраїльський лікар, співробітник однієї з найбільших ізраїльських клінік, доктор Міхаель Гейліс.

Як відомо, військова агресія проти України триває третій місяць. Багато лікарень постраждали від військових дій, не вистачає медикаментів, лікарі зайняті наданням медичної допомоги людям, постраждалим від бомбардувань і артилерійських обстрілів.

Лікарі-волонтери з гуманітарного проекту "Фріда" займаються наданням медичної допомоги діткам, літнім людям, інвалідам.

Доктор Міхаель Гейліс, будучи уродженцем України, Міхаель Гейліс майже 30 років тому разом з батьками репатріювався до Ізраїлю, де закінчив Єрусалимський медичний університет і спеціалізувався в галузі педіатрії та дитячої нефрології.

Незабаром після того, як почалася війна, він прибув до Молдови для надання медичної допомоги біженцям з України, разом з медичними бригадами "Фріди". Минулого тижня разом з командою виїжджав в найбільш постраждалі від російської агресії міста, в тому числі в Чернігів, Ірпінь і Бучу.

Також, кілька днів тому в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАДИТ" лікар проконсультував і спільно з лікарями склав стратегію лікування для нужденних маленьких пацієнтів, після провів відкриту лекцію-дискусію.

Безліч педіатрів і нефрологів зібралися послухати про ізраїльські підходи та особливості діагностики та лікування захворювань у дітей.

Доктор Міхаель Гейліс, організатор гуманітарного проекту "Фріда" Роман Гольдман і генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір

Нагадаємо, медичний гуманітарний проект "Фріда" діє в Україні з початку квітня, співпрацюючи з кількома сотнями українських та ізраїльських медиків, і надаючи медичну допомогу цивільному населенню, постраждалому від військових дій.

"Ми - волонтерська організація і дбаємо про мирних громадян, чиї життя і здоров'я опинилися під загрозою через жахливу війну. Головними об'єктами нашої уваги є найбільш незахищені пацієнти, в першу чергу - діти й люди похилого віку. Тому, прошу всіх, хто має інформацію про таких людей, звертатися до наших фахівців. А також, закликаю кожного, хто готовий і хоче стати волонтером-медиком, приєднатися до нашої спільноти", - зазначив Роман Гольдман.