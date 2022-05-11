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Ведущий израильский специалист Михаель Гейлис прочел лекции для украинских медиков

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Среда 11 мая 2022 14:45
Ведущий израильский специалист Михаель Гейлис прочел лекции для украинских медиков В Украину приехал известный израильский врач Михаель Гейлис (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В рамках гуманитарного проекта "Фрида" в Украину приехал известный израильский врач, сотрудник одной из крупнейших израильских клиник, доктор Михаель Гейлис.

Об этом сообщил организатор гуманитарного проекта, представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

Как известно, военная агрессия против Украины продолжается третий месяц. Многие больницы пострадали от военных действий, не хватает медикаментов, врачи заняты оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим от бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Врачи-волонтеры из гуманитарного проекта "Фрида" занимаются оказанием медицинской помощи деткам, пожилым людям, инвалидам.

Доктор Михаель Гейлис, будучи уроженцем Украины, Михаель Гейлис почти 30 лет назад вместе с родителями репатриировался в Израиль, где закончил Иерусалимский медицинский университет и специализировался в области педиатрии и детской нефрологии.

Вскоре после того, как началась война, он прибыл в Молдову для оказания медицинской помощи беженцам из Украины, вместе с медицинскими бригадами "Фриды". На прошлой неделе вместе с командой выезжал в наиболее пострадавшие от российской агрессии города, в том числе, в Чернигов, Ирпень и Бучу.

Также, несколько дней назад в Национальной детской специализированной больнице "Охмадет" врач проконсультировал и совместно с лечащими докторами составил стратегию лечения для нуждающихся маленьких пациентов, после провёл открытую лекцию-дискуссию.

Ведущий израильский специалист Михаель Гейлис прочел лекции для украинских медиков

Множество педиатров и нефрологов собрались послушать об израильских подходах и особенностях диагностики и лечения заболеваний у детей.

Ведущий израильский специалист Михаель Гейлис прочел лекции для украинских медиков

Доктор Михаель Гейлис, организатор гуманитарного проекта "Фрида" Роман Гольдман и генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир

Напомним, медицинский гуманитарный проект "Фрида" действует в Украине с начала апреля, сотрудничая с несколькими сотнями украинских и израильских медиков, и оказывая медицинскую помощь гражданскому населению, пострадавшему от военных действий.

"Мы - волонтерская организация и заботимся о мирных гражданах, чьи жизнь и здоровье оказались под угрозой из-за чудовищной войны. Главными объектами нашего внимания являются самые незащищенные пациенты, в первую очередь - дети и старики. Поэтому, прошу всех, кто располагает информацией о таких людях, обращаться к нашим специалистам. А также, призываю каждого, кто готов и хочет стать волонтером-медиком, присоединиться к нашему сообществу", - отметил Роман Гольдман.

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Израиль медицинская помощь Вторжение России в Украину
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